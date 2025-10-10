En vivo: sin Messi, la Selección le gana 1-0 a Venezuela en Miami con un gol de Lo Celso
La Selección argentina abre su gira por Estados Unidos ante la Vinotinto en el Hard Rock Stadium, con varios cambios y sin su capitán Lionel Messi.
Sin Lionel Messi, liberado por el cuerpo técnico y en el palco del estadio junto a su familia, la Selección argentina derrota 1-0 a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, en el primero de los dos amistosos programados en su gira por Estados Unidos.
El mediocampista Giovani Lo Celso abrió el marcador a los 31 minutos, luego de una gran jugada colectiva. Argentina vence a Venezuela 1-0.