Argentina vs. Venezuela: dónde ver partido en directo desde cualquier lugar
Este viernes, la Selección Argentina se mide con Venezuela en un amistoso internacional. Te contamos cómo ver el partido desde cualquier lugar.
Hoy, la Selección Argentina se enfrentará a Venezuela en un amistoso internacional. Este encuentro, que se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, es una oportunidad más para ver a la Albiceleste en acción, mientras se prepara para el Mundial de 2026. Aquí te explicamos cómo seguirlo en vivo, ya sea por televisión o por internet.
¿Dónde ver el partido por televisión?
Si sos de los que prefieren ver el fútbol en la comodidad de su hogar, por televisión, hay varias opciones. El partido entre Argentina y Venezuela se transmitirá en vivo por TyC Sports, un canal que puedes encontrar en varias plataformas de televisión por cable.
Si usas Flow, lo podrás ver en los canales 22 (SD) o 101 (HD). Para los que tienen DirecTV, lo encontrarán en los canales 629 (SD) y 1629 (HD), y si sos usuario de Telecentro, en los canales 106 (SD) y 1016 (HD). Así que no importa qué servicio tengas, seguro podrás disfrutar del partido con buena calidad de imagen.
¿Cómo ver el partido online?
Para aquellos que prefieren seguir el partido desde sus dispositivos móviles o computadoras, también hay opciones. La plataforma TyC Sports Play es una de las mejores alternativas. Solo necesitas registrarte, y podrás ver el partido online sin costo adicional, solo con un par de pasos. Si ya estás registrado, basta con ingresar a su sitio y disfrutar del encuentro. Además, si te perdés algún detalle, no te preocupes: podrás seguir la cobertura en vivo minuto a minuto en el stream de TyC Sports, donde actualizan las jugadas más importantes, goles y reacciones en tiempo real.
Así que, si no podés estar frente a un televisor, esta opción online te permitirá estar al tanto de todo lo que pase durante el partido sin perderte de nada.
¿A qué hora juega la Selección Argentina vs. Venezuela?
El amistoso se juega a las 21:00 en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, los horarios varían según el país, así que aquí te dejamos una pequeña guía para que no te confundas:
-
20:00 en Bolivia y Venezuela
19:00 en Ecuador, Perú, Colombia y la zona Este de Estados Unidos (EST)
18:00 en la zona Central de Estados Unidos (CST)
17:00 en la zona Montaña de Estados Unidos (MST)
16:00 en la zona Pacífico de Estados Unidos (PST)
17:00 en México
Con estos horarios a la mano, no hay excusa para perderse el partido, sin importar en qué parte del mundo te encuentres.
¿Por qué este amistoso no deja de ser importante?
Aunque no se trate de una competencia oficial, este amistoso tiene un gran valor para la Selección Argentina. Es una oportunidad para que Lionel Scaloni siga probando variantes y consolidando el equipo rumbo al Mundial 2026. Por supuesto, la presencia de Lionel Messi es uno de los principales atractivos de este encuentro. Los fanáticos argentinos esperan con ansias ver a su capitán de nuevo en acción, tras la emoción vivida en la Copa del Mundo 2022.
Por su parte, Venezuela buscará dar pelea y aprovechar la oportunidad para medirse ante una de las selecciones más fuertes del continente. El equipo dirigido, de manera interina, por Oswaldo Vizcarrondo, tiene una base de jugadores jóvenes que están ansiosos de demostrar su potencial y seguir ganando experiencia en este tipo de encuentros.
Este amistoso no solo es clave para que Argentina siga trabajando en su funcionamiento colectivo, sino que también tiene un gran valor simbólico. Para los argentinos, cada partido es un recordatorio del campeonato logrado en 2022, y el deseo de seguir sumando éxitos se mantiene intacto.