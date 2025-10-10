Argentina vs. Venezuela: dónde ver partido en directo desde cualquier lugar

Este viernes, la Selección Argentina se mide con Venezuela en un amistoso internacional. Te contamos cómo ver el partido desde cualquier lugar.

Hoy, la Selección Argentina se enfrentará a Venezuela en un amistoso internacional. Este encuentro, que se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, es una oportunidad más para ver a la Albiceleste en acción, mientras se prepara para el Mundial de 2026. Aquí te explicamos cómo seguirlo en vivo, ya sea por televisión o por internet.

¿Dónde ver el partido por televisión? Si sos de los que prefieren ver el fútbol en la comodidad de su hogar, por televisión, hay varias opciones. El partido entre Argentina y Venezuela se transmitirá en vivo por TyC Sports, un canal que puedes encontrar en varias plataformas de televisión por cable.

Si usas Flow, lo podrás ver en los canales 22 (SD) o 101 (HD). Para los que tienen DirecTV, lo encontrarán en los canales 629 (SD) y 1629 (HD), y si sos usuario de Telecentro, en los canales 106 (SD) y 1016 (HD). Así que no importa qué servicio tengas, seguro podrás disfrutar del partido con buena calidad de imagen.

Selección argentina Russo La Scaloneta se detuvo para homenajear a Russo. Un minuto de silencio por un símbolo del fútbol argentino. Foto: captura de TV. ¿Cómo ver el partido online? Para aquellos que prefieren seguir el partido desde sus dispositivos móviles o computadoras, también hay opciones. La plataforma TyC Sports Play es una de las mejores alternativas. Solo necesitas registrarte, y podrás ver el partido online sin costo adicional, solo con un par de pasos. Si ya estás registrado, basta con ingresar a su sitio y disfrutar del encuentro. Además, si te perdés algún detalle, no te preocupes: podrás seguir la cobertura en vivo minuto a minuto en el stream de TyC Sports, donde actualizan las jugadas más importantes, goles y reacciones en tiempo real.

Así que, si no podés estar frente a un televisor, esta opción online te permitirá estar al tanto de todo lo que pase durante el partido sin perderte de nada.