Día y hora de Argentina-México, por los cuartos de final del Mundial Sub 20... ¿y posible semi con un europeo?
Tras golear 4-0 a Nigeria, la Selección argentina Sub 20 se medirá ante México, que superó en octavos por 4-1 a Chile.
La Selección argentina Sub 20 se metió entre los mejores 8 equipos del Mundial Sub 20 de Chile 2025, algo que no lograba desde Colombia 2011. Lo consiguió tras golear 4-0 a Nigeria este miércoles por los octavos de final en el estadio Nacional.
En cuartos de final se verá las caras con México, que ya esperaba rival desde ayer martes tras de eliminar al anfitrión Chile con un contundente 4-1. El duelo ante el combinado norteamericano se jugará este sábado desde las 20.00 (hora de Argentina).
Te Podría Interesar
Y ya confirmado este duelo, también puede ir pensándose en una hipotética semifinal. El ganador de este cruce entre la Albiceleste y la Tricolor se enfrentará al vencedor del cruce de España (que venció 1-0 a Ucrania) y Colombia (superó 3-1 a Sudáfrica).
Los caminos de Argentina y México en el Mundial Sub 20
Argentina se está floreando en este Mundial Sub 20 y ganó todos los partidos jugados hasta el momento. En fase de grupos venció 3-1 a Cuba en el debut, luego goleó a Australia por 4-1 y finalmente superó 1-0 a Italia en el cierre. Ya en octavos, aplastó a Nigeria este miércoles.
México, por su parte, empató 2-2 en sus dos primeros partidos ante los duros Brasil y España. Luego se aseguraría la clasificación a playoffs al imponerse 1-0 sobre la sorprendente Marruecos, que quedó puntera del grupo de la muerte. El elenco azteca finalmente le pasaría por arriba a Chile el martes por 4-1.