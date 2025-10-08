Día y hora de Argentina-México, por los cuartos de final del Mundial Sub 20... ¿y posible semi con un europeo?

Tras golear 4-0 a Nigeria, la Selección argentina Sub 20 se medirá ante México, que superó en octavos por 4-1 a Chile.

En cuartos de final se verá las caras con México, que ya esperaba rival desde ayer martes tras de eliminar al anfitrión Chile con un contundente 4-1. El duelo ante el combinado norteamericano se jugará este sábado desde las 20.00 (hora de Argentina).

Selección sub 20 México EFE Y ya confirmado este duelo, también puede ir pensándose en una hipotética semifinal. El ganador de este cruce entre la Albiceleste y la Tricolor se enfrentará al vencedor del cruce de España (que venció 1-0 a Ucrania) y Colombia (superó 3-1 a Sudáfrica).

Los caminos de Argentina y México en el Mundial Sub 20 Argentina se está floreando en este Mundial Sub 20 y ganó todos los partidos jugados hasta el momento. En fase de grupos venció 3-1 a Cuba en el debut, luego goleó a Australia por 4-1 y finalmente superó 1-0 a Italia en el cierre. Ya en octavos, aplastó a Nigeria este miércoles.