Tormentas y rachas de viento: alertas activas en gran parte de Argentina
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas para varias provincias del país. Se esperan tormentas localmente fuertes con granizo en el este y ráfagas intensas sobre el centro y oeste.
Este domingo 5 de octubre, las condiciones meteorológicas en Argentina estarán marcadas por múltiples alertas que alcanzan a varias provincias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas que combinan eventos de viento y tormentas, con niveles de severidad según la región.
Cuáles son las provincias que estan bajo alertas meteorológicas
En provincias como Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, San Juan, Córdoba, Santa Fe, La Rioja y Santiago del Estero, rige una alerta por vientos intensos. Allí se prevé que haya tormentas aisladas acompañadas de ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, así como granizo, actividad eléctrica frecuente y chaparrones en períodos cortos. Las precipitaciones acumuladas estimadas oscilan entre 15 y 25 mm.
Al mismo tiempo, el SMN activó una alerta naranja por tormentas fuertes en Buenos Aires, sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe y oeste de Córdoba. En estas zonas, los fenómenos podrían incluir abundantes lluvias, granizo y ráfagas superiores a los 90 km/h. Los acumulados esperados van de 40 a 80 mm, aunque podrían superar esos valores localmente.
Para el norte de Santa Fe, norte de Entre Ríos y sur de Corrientes, la advertencia es alerta amarilla por tormentas. Allí se esperan lluvias fuertes, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 60 km/h, con acumulaciones entre 20 y 60 mm.
En el resto del territorio, el pronóstico indica condiciones más estables y ausencia de alertas meteorológicas activas.