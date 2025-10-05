Tormentas y rachas de viento: alertas activas en gran parte de Argentina

Este domingo 5 de octubre, las condiciones meteorológicas en Argentina estarán marcadas por múltiples alertas que alcanzan a varias provincias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas que combinan eventos de viento y tormentas , con niveles de severidad según la región.

En provincias como Mendoza, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, San Juan, Córdoba, Santa Fe, La Rioja y Santiago del Estero, rige una alerta por vientos intensos. Allí se prevé que haya tormentas aisladas acompañadas de ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, así como granizo, actividad eléctrica frecuente y chaparrones en períodos cortos. Las precipitaciones acumuladas estimadas oscilan entre 15 y 25 mm.

Al mismo tiempo, el SMN activó una alerta naranja por tormentas fuertes en Buenos Aires, sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe y oeste de Córdoba. En estas zonas, los fenómenos podrían incluir abundantes lluvias, granizo y ráfagas superiores a los 90 km/h. Los acumulados esperados van de 40 a 80 mm, aunque podrían superar esos valores localmente.

Las provincias del centro y norte de Argentina serán las más afectadas por las tormentas, mientras que en otras zonas se esperan vientos con ráfagas de hasta 90 km/h.

Para el norte de Santa Fe, norte de Entre Ríos y sur de Corrientes, la advertencia es alerta amarilla por tormentas. Allí se esperan lluvias fuertes, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 60 km/h, con acumulaciones entre 20 y 60 mm.

En el resto del territorio, el pronóstico indica condiciones más estables y ausencia de alertas meteorológicas activas.