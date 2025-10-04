La mejor receta de matambre a la pizza con queso derretido y mucho sabor argentino

La receta de matambre a la pizza es una de esas preparaciones que combinan lo mejor de dos mundos: la jugosidad de la carne a la parrilla con el irresistible sabor de una pizza . Fácil de preparar y siempre rendidora, es ideal para compartir con familia y amigos en cualquier ocasión.

Si buscas una preparación que sorprenda, sea abundante y deliciosa, el matambre a la pizza es la opción perfecta. Este plato típico es un clásico argentino que se disfruta tanto en reuniones familiares como en asados de fin de semana. Su nombre lo dice todo: toma un corte de carne , el matambre , y lo convierte en una base sabrosa que luego se cubre con salsa de tomate , queso derretido y los ingredientes que más te gusten, como jamón , morrones , aceitunas o un toque de orégano .

Lo mejor es su versatilidad. Puedes prepararla a la parrilla para lograr ese sabor ahumado que todos adoran, o hacerla al horno si quieres una versión más práctica y rápida. Además, es un plato muy rendidor, ya que el matambre es una pieza grande y delgada que permite alimentar a varias personas con facilidad .

El matambre a la pizza vas a aprender a preparar paso a paso esta delicia, desde cómo limpiar y cocinar la carne para que quede tierna, hasta cómo armar la cobertura perfecta que le da ese toque irresistible de pizza . Es un plato ideal para quienes aman la carne y también disfrutan de un buen festín lleno de sabor.

Preparar la receta de matambre a la pizza requiere paciencia para que la carne quede tierna.

Ingredientes

1 matambre vacuno (aprox. 1,5 kg), 300 g de queso mozzarella rallado, 200 g de jamón cocido en fetas, 2 tazas de salsa de tomate, 1 morrón rojo asado en tiras, 1 cebolla mediana en rodajas finas, aceitunas verdes al gusto, orégano seco al gusto, sal al gusto, pimienta negra recién molida al gusto, aceite de oliva cantidad necesaria.

Paso a paso para preparar matambre a la pizza

Limpia el matambre retirando exceso de grasa. Condimenta con sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Coloca el matambre en una parrilla a fuego medio o en una bandeja de horno. Cocina primero del lado de la grasa hasta que esté dorado y tierno. Unta la superficie del matambre con salsa de tomate previamente condimentada con orégano, sal y pimienta. Extiéndela de manera uniforme. Distribuye las fetas de jamón cocido y luego cubre con abundante queso mozzarella rallado. Coloca las tiras de morrón y las rodajas de cebolla sobre el queso. Suma aceitunas para darle un toque de sabor extra. Lleva nuevamente a la parrilla o al horno y cocina hasta que el queso se funda por completo y la cobertura quede dorada y burbujeante.

Prueba este matambre a la pizza y luego nos cuentas

De la cocina a tu mesa

Retira del fuego, deja reposar unos minutos y corta en porciones. Sirve caliente y saborea acompañado de una ensalada fresca o papas fritas.

El matambre a la pizza es mucho más que una receta: es una experiencia que combina tradición, sabor y la calidez de compartir un plato casero. Prepararlo en casa no es complicado, y con unos pocos ingredientes puedes transformar un corte de carne en un verdadero festín. La clave está en cocinar bien el matambre para que quede tierno y jugoso, y luego equilibrar la cobertura con salsa, queso y los acompañamientos que más te gusten.

Es un plato ideal para lucirte en un asado o en una comida especial con la familia. Además, admite variantes: puedes hacerlo con pollo en lugar de carne vacuna, usar diferentes tipos de queso o incluso añadir champiñones, rúcula o rodajas de tomate fresco. Esa versatilidad hace que nunca te aburras de prepararlo. ¡Y a disfrutar!.