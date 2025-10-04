Presenta:

Receta de brownies húmedos de banana: un postre casero irresistible

Aprendé a preparar brownies de banana. Una receta del postre más fácil y rendidor que te va a sorprender.

La receta más fácil de brownies.

Los brownies ya son un clásico, pero cuando se combinan con una banana madura el resultado es un postre húmedo, intenso y riquísimo que no te podes perder. Además, es una receta perfecta para aprovechar esas bananas que se están por pasar.

Ingredientes:

  • 2 bananas maduras
  • 100 g de manteca derretida
  • 150 g de azúcar
  • 1 huevo
  • 150 g de harina común
  • 50 g de cacao amargo
  • 100 g de chips de chocolate

Delicia de chocolate en minutos: aprende a hacer este brownie casero. Foto: Shutterstock
Aprendé a hacer este brownie casero.

Paso a paso de la receta:

1. En un bowl, pisar las bananas con un tenedor.

2. Agregar el azúcar, el huevo y la manteca derretida, mezclar bien.

3. Incorporar la harina y el cacao tamizados.

4. Añadir los chips de chocolate y mezclar hasta que quede una masa homogénea.

5. Volcar en un molde enmantecado y hornear a 180° durante 25-30 minutos.

6. Dejar enfriar antes de cortar en cuadrados. ¡Y listo!

