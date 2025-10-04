Receta de brownies húmedos de banana: un postre casero irresistible
Aprendé a preparar brownies de banana. Una receta del postre más fácil y rendidor que te va a sorprender.
Los brownies ya son un clásico, pero cuando se combinan con una banana madura el resultado es un postre húmedo, intenso y riquísimo que no te podes perder. Además, es una receta perfecta para aprovechar esas bananas que se están por pasar.
Ingredientes:
- 2 bananas maduras
- 100 g de manteca derretida
- 150 g de azúcar
- 1 huevo
- 150 g de harina común
- 50 g de cacao amargo
- 100 g de chips de chocolate
Paso a paso de la receta:
1. En un bowl, pisar las bananas con un tenedor.
2. Agregar el azúcar, el huevo y la manteca derretida, mezclar bien.
3. Incorporar la harina y el cacao tamizados.
4. Añadir los chips de chocolate y mezclar hasta que quede una masa homogénea.
5. Volcar en un molde enmantecado y hornear a 180° durante 25-30 minutos.
6. Dejar enfriar antes de cortar en cuadrados. ¡Y listo!