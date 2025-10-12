La nueva mala noticia que recibió la Selección argentina Sub 20 de cara al la semi ante Colombia

La Selección argentina Sub 20 avanzó a semifinales tras dejar en el camino a México, pero deberá enfrentar a Colombia con varias bajas importantes.

El equipo de Diego Placente eliminó a México en cuartos de final y ya tiene oponente en semifinales.

La Selección argentina Sub 20 logró la clasificación a semifinales del Mundial, confirmó su chapa de candidata al título, pero recibió otra noticia negativa que se repercute en el duelo que sostendrá el próximo miércoles a las 20 frente a Colombia en el estadio Nacional de Santiago de Chile.

Valente Pierani, titular en la defensa, sufrió una lesión en la rodilla durante el primer tiempo del triunfo 2-0 ante México y no podrá estar en el partido ante Colombia este miércoles.

Los estudios confirmaron un esguince, y todo indica que Pierani tampoco llegaría a una eventual final o al partido por el tercer puesto. La baja del defensor de Estudiantes de La Plata representa un golpe importante para el equipo, que había mostrado solidez en la última línea.

El posible reemplazante de Pierani en la Selección argentina Sub 20 Pierani tiene un esguince en la rodilla y se perderá las semis ante Colombia El defensor de la Selección argentina Sub 20 Valentín Pierani tiene un esguince en la rodilla y se perderá las semis ante Colombia. EFE Para reemplazarlo, todo indica que Juan Manuel Villalba, de Gimnasia, ocupará su lugar en el duelo ante los cafeteros. La situación se suma a otras ausencias importantes: Maher Carrizo está suspendido por acumulación de amarillas y Álvaro Montoro sufrió una fractura de clavícula en la goleada 4-0 frente a Nigeria.