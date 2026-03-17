El insólito récord negativo que batió Oscar Piastri en el Gran Premio de China

El piloto de McLaren, Oscar Piastri, batió un inédito récord negativo tras no poder disputar la carrera en el Circuito Internacional de Shanghái.

El comienzo de la nueva temporada de Fórmula 1 no fue el esperado para Oscar Piastri. El piloto australiano de McLaren vivió una pesadilla en el Gran Premio de Australia y el Gran Premio de China, ya que no pudo correr en ninguno de los dos y por el momento no sumó ningún punto en el campeonato.

En la carrera en Melbourne, el piloto local chocó insólitamente contra las barreras de contención en la vuelta previa. Por su parte, en Shanghái, el monoplaza papaya sufrió según sus palabras, un "problema eléctrico en la unidad de potencia" que impidió que pudiese salir de boxes (lo mismo le pasó a su compañero de equipo y campeón del mundo, Lando Norris).

Oscar Piastri batió un récord negativo en la F1 De esta manera, Oscar Piastri rompió un insólito récord negativo en la Fórmula 1: es el primer corredor que no puede disputar dos carreras y de manera consecutiva.

Oscar Piastri es el líder en solitario de la tabla de posiciones. Foto: Captura Oscar Piastri se convirtió en el primer piloto en no poder disputar dos carreras consecutivas en la F1. Foto: Captura La última vez que se registró un episodio de estas características en la Máxima tiene como protagonista, de manera paradójica, a Bruce McLaren, fundador de la emblemática escudería británica, quien en 1969 sufrió una inusual seguidilla de contratiempos técnicos durante el Gran Premio de Estados Unidos 1969 y el Gran Premio de México 1969: primero, en suelo norteamericano, quedó fuera de competencia por problemas en el motor, mientras que días más tarde, en tierras mexicanas, ni siquiera logró tomar la largada debido a una falla en el sistema de inyección de combustible.

El análisis de Piastri tras el GP de China Tras concluir la carrera, el australiano habló con los medios y lanzó un brutal sincericidio sobre su pésimo inicio de año: "Hace tiempo que no veía dos grandes premios por televisión. Obviamente, este es un poco diferente. La semana pasada fue bastante dura de asimilar. Este caso… Lamentablemente, este tipo de cosas suceden a veces en las carreras, y especialmente al comienzo de una nueva normativa, probablemente no sea una gran sorpresa. Así que sí, es una pena que les haya pasado a ambos coches al mismo tiempo", sentenció.