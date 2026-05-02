Golpe en La Pampa: Huracán Las Heras ganó un partidazo caliente y se prende arriba

La Pampa fue testigo de un triunfo clave para Huracán Las Heras. En un partido intenso y con momentos de alto voltaje, el Globo consiguió su primera victoria como visitante en el torneo, superando a Costa Brava con autoridad 2 a 1 y demostrando su potencial.

El arranque fue ideal para el equipo mendocino. Aprovechó una desatención defensiva del local y pegó rápido con el gol de Rodrigo Arciero, golpe que le dio tranquilidad en los primeros minutos. Pero lejos de conformarse, Huracán volvió a lastimar: Juan Bonet, el goleador, apareció para estirar la ventaja y poner el 2 a 0 que sorprendía en territorio pampeano.

Costa Brava reaccionó con orgullo. Empujado por su gente, salió decidido a llevarse por delante al Globo y logró el descuento a través de Riera, encendiendo el partido y generando un cierre de primera parte cargado de tensión.

En el complemento, el dueño de casa fue con todo. Dominó, atacó y acorraló a Huracán, que tuvo que resistir como pudo. Ahí apareció la gran figura de la tarde: el arquero Franco Agüero, clave para sostener el resultado con intervenciones determinantes que evitaron el empate.

El encuentro, además, tuvo varias polémicas. El árbitro Ceballos anuló dos goles al equipo local y también uno a Guillermo Coceres para Huracán, decisiones que generaron protestas y le sumaron aún más temperatura a un duelo ya caliente.

Con este triunfo, el Globo no solo festejó su primera victoria fuera de casa, sino que quedó a apenas dos puntos del líder Cipolletti, metiéndose de lleno en la pelea.

Ahora, Huracán Las Heras buscará seguir por este camino cuando reciba a Deportivo Rincón el próximo domingo a las 14 en calle Olascoaga, con la ilusión en alza y la confianza renovada.