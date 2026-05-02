Es argentino, fue dirigido por Coudet en Alavés y habló sobre su salida a River: "Hizo lo correcto"

Un exdirigido de Eduardo Coudet en Alavés lo bancó por irse a River y dejó una frase que hace ruido en España.

Un jugador argentino de Alavés defendió a Eduardo Coudet por su salida y contó cómo es trabajar con él en el día a día.

El defensor Nahuel Tenaglia habló sobre su experiencia con Eduardo Coudet y respaldó una de sus decisiones más discutidas: dejar el Alavés en plena temporada para asumir en River. “Creo que hizo lo correcto, porque esas oportunidades en un club importante como River no llegan siempre”, aseguró.

El actual jugador del equipo español contó cómo fue el momento en que el DT comunicó su salida: "Después de un partido con Levante, nos juntó a todos y se despidió de nosotros. Fuimos los primeros en saber que se iba". Una despedida directa, sin vueltas, que dejó en evidencia su forma de manejarse con el plantel.

Nahuel Tenaglia defendió a Coudet por su salida y contó cómo es trabajar con él Nahuel Tenaglia Nahuel Tenaglia, lateral derecho de Deportivo Alavés de España.

Sobre el día a día, Tenaglia valoró uno de los rasgos más marcados del técnico: "Valoro mucho la frontalidad que siempre tuvo con el futbolista y se podía hablar de buena manera con él". Sin embargo, también dejó en claro que esa cercanía convive con una exigencia alta.

"En los entretiempos, cuando no nos salía nada, no volaba una mosca en el vestuario. Cuando el Chacho se enojaba, se sentía mucho su carácter", agregó, marcando el costado más intenso del entrenador.