A pedido de Coudet, River haría la pretemporada en Europa: el país elegido y los 3 motivos

Mientras River mantiene el foco en la competencia , con el objetivo de terminar primero en su grupo de la Copa Sudamericana y pelear el Torneo Apertura, puertas adentro ya se empieza a pensar en lo que vendrá. Por eso, Eduardo Coudet ya empezó a planificar en la planificación para mitad de año.

Desde que asumió, el Chacho dejó en claro que su prioridad inicial era buscar resultados. Con un plantel que heredó de Marcelo Gallardo, el DT optó por adaptarse a las características disponibles antes que imponer de lleno su idea.

Sin embargo, el largo parate que se viene por el Mundial aparece como un punto de quiebre. Ahí el entrenador millonario espera refuerzos, posibles salidas y, sobre todo, más tiempo de trabajo para imponer su estilo.

En ese escenario, en las últimas horas tomó fuerza una posibilidad que entusiasma: realizar la pretemporada en Europa. El destino que hoy corre con ventaja es Alicante, aunque no es la única alternativa que manejan en el club.

Entre los principales motivos de esta idea aparece, en primer lugar, la cuestión climática. En la costa española, River podría entrenarse en condiciones más amables que el invierno argentino, algo clave para una preparación que será muy exigente. Además, desde lo institucional, el viaje también serviría para potenciar la marca del club en el Viejo Continente y organizar algunos amistosos contra clubes de la región.

La pretemporada todavía queda lejos, pero el plan ya está en marcha y apunta que en la segunda parte del año el equipo tenga definitivamente el sello de Coudet. ¿Será?