Atento, Boca: la sorpresiva decisión de Ostojich tras el escandaloso final ante Cruzeiro

El triunfo de Cruzeiro sobre Boca en Belo Horizonte terminó con una pelea entre jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos de ambos equipos.

El duelo de entre anoche entre Boca Juniors y Cruzeiro terminó de manera escandalosa. Tras 90 minutos muy intensos y picantes, los jugadores de ambos equipos terminaron trenzándose en un enfrentamiento físico luego del pitazo final que incluyó empujones, corridas y hasta algún que otro golpe asilado al aire.

El desencadenante fueron las provocaciones de Matheus Pereira a los futbolistas xeneizes, que calientes por la derrota y la forma en la que se desarrolló el encuentro, reaccionaron y fueron a buscarlo furiosos. Allí se sumaron también los hombres del Raposa e integrantes de sendos cuerpos técnicos y todo desembocó en una suerte de "batalla" campal.

El escandaloso final de Cruzeiro-Boca Escandaloso final en Cruzeiro-Boca. Escandaloso final en Cruzeiro-Boca. Video: ESPN Luego de unos minutos de alta tensión, en el que por suerte las cosas no pasaron a mayores y no hubo que lamentarse de un hecho de violencia extrema, los ánimos lograron calmarse y ambos planteles procedieron por fin a dirigirse a sus respectivos vestuarios.

Para fortuna de los dos equipos, el árbitro Estaban Ostojich, uno de los grandes protagonistas de la jornada (y no por buenas razones), decidió en el momento no mostrar ninguna tarjeta roja ni amarilla a los futbolistas y demás involucrados, aunque todos quedaron a la espera de la resolución final en el informe del partido.