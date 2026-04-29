El fuerte antecedente entre el árbitro Ostojich y Adam Bareiro que provocó un posteo del paraguayo: "¡Una vergüenza total!"

La expulsión sobre el cierre del primer tiempo de Cruzeiro-Boca no fue el primer fallo polémico de Esteban Ostojich con Adam Bareiro.

Boca Juniors perdió 1-0 este martes por la noche contra Cruzeiro por la fecha 3 de la Copa Libertadores. Fue un partido atípico en el que no pateó al arco y que se vio muy condicionado por la polémica expulsión de Adam Bareiro en la última jugada del primer tiempo que los hizo disputar el complemento con un hombre menos.

Justo antes del descanso, el delantero de 29 años recibió una doble amonestación en cuestión de 5 minutos, la primera a los 40' y la segunda a los 45'. Esta última fue muy protestada por todos los jugadores, cuerpo técnico y la parcialidad xeneize, ya que consideraban que no ameritaba el apercibimiento, y el árbitro Esteban Ostojich quedó en el ojo de la tormenta.

El pisotón que recibió Adam Bareiro en 2023 en San Lorenzo - Fortaleza El pisotón que recibió Adam Bareiro en 2023 en San Lorenzo - Fortaleza No es la primera vez que se da un fallo controversial entre este juez y el goleador paraguayo. A raíz de lo sucedido anoche en Belo Horizonte, muchos recordaron un antecedente entre ambos que se remonta a 2023, cuando el atacante defendía los colores de San Lorenzo.

Durante un partido contra Fortaleza por la Copa Sudamericana, Bareiro recibió un fuerte pisotón por parte de Emanuel Britez que le generó un corte en su tobillo izquierdo. El encargado de impartir justicia en aquella oportunidad era precisamente el juez uruguayo, quien insólitamente decidió continuar el juego sin sancionar falta.

Posteo Bareiro 2023 Ostojich Vergüenza La historia que subió Bareiro luego del pisotón. @adambareiro