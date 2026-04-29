El fuerte antecedente entre el árbitro Ostojich y Adam Bareiro que provocó un posteo del paraguayo: "¡Una vergüenza total!"
La expulsión sobre el cierre del primer tiempo de Cruzeiro-Boca no fue el primer fallo polémico de Esteban Ostojich con Adam Bareiro.
Boca Juniors perdió 1-0 este martes por la noche contra Cruzeiro por la fecha 3 de la Copa Libertadores. Fue un partido atípico en el que no pateó al arco y que se vio muy condicionado por la polémica expulsión de Adam Bareiro en la última jugada del primer tiempo que los hizo disputar el complemento con un hombre menos.
Justo antes del descanso, el delantero de 29 años recibió una doble amonestación en cuestión de 5 minutos, la primera a los 40' y la segunda a los 45'. Esta última fue muy protestada por todos los jugadores, cuerpo técnico y la parcialidad xeneize, ya que consideraban que no ameritaba el apercibimiento, y el árbitro Esteban Ostojich quedó en el ojo de la tormenta.
El pisotón que recibió Adam Bareiro en 2023 en San Lorenzo - Fortaleza
No es la primera vez que se da un fallo controversial entre este juez y el goleador paraguayo. A raíz de lo sucedido anoche en Belo Horizonte, muchos recordaron un antecedente entre ambos que se remonta a 2023, cuando el atacante defendía los colores de San Lorenzo.
Durante un partido contra Fortaleza por la Copa Sudamericana, Bareiro recibió un fuerte pisotón por parte de Emanuel Britez que le generó un corte en su tobillo izquierdo. El encargado de impartir justicia en aquella oportunidad era precisamente el juez uruguayo, quien insólitamente decidió continuar el juego sin sancionar falta.
Esto desató la furia del delantero guaraní, quien luego del partido expresó su indignación con el arbitraje de Ostojich en redes sociales: "¡Una vergüenza total! Como si no fuera nada se siguió...", escribió en sus historias de Instagram junto con una foto de su pie lastimado y ensangrentado.
El pedido de disculpas de Bareiro a los hinchas de Boca
Tras su expulsión en la derrota de anoche, Bareiro se expidió en redes: "Solamente perdón a mis compañeros y a la gente de Boca. Sean errores o no del árbitro, a mí me toca manejar lo que hago. Hoy seguramente fallé y me toca tragar mierda, pero voy a trabajar mis errores para poder seguir ayudando a mis compañeros", reza su descargo.