El sorpresivo palito de Ramón Díaz a Marcelo Gallardo: “Me hubiera gustado que me llame”

Ramón Díaz respondió si volvería a dirigir a River, defendió el trabajo del Chacho Coudet y deslizó algunas críticas a la actitud de Marcelo Gallardo.

Ramón Díaz es una auténtica leyenda en River Plate. Ídolo ya en su época como jugador, una vez que colgó los botines y se calzó el saco volvió a brillar y llegó a convertirse en el DT más ganador en la historia del club con 9 títulos obtenidos. Luego Marcelo Gallardo lo desplazaría de ese lugar con sus 12 consagraciones.

Cuando el Muñeco se fue hace casi dos meses, el nombre del Pelado volvió a resonar como opción para reemplazarlo, aunque terminaron optando por Eduardo Coudet. De todos modos, el histórico entrenador riojano sigue sin cerrarle las puertas a volver a dirigir al cuadro de sus amores.

Ramón Díaz respondió si volvería a River y bancó al Chacho Coudet Ramón Díaz respondió si volvería a River y banco al Chacho Coudet "En River saben que si me necesitan, yo estoy, los voy a ayudar", aseguró este lunes en F12 por ESPN. Aunque hizo una salvedad: "Ahora no porque está el Chacho, que es un profesional increíble. Va a resolver la situación, la va a dar vuelta. Necesita tiempo, el equipo no lo armó el, estoy seguro de que va a mejorar", indicó respecto del actual cuerpo técino, con una ligera crítica al anterior por el armado del plantel.

En ese sentido, le preguntaron qué tipo de relación tiene con Napoleón: "Hace mucho tiempo no lo veo. Solo cuando estábamos como jugador. Nunca tuve la posibilidad de hablar con él, nunca", reveló Ramón Díaz. "No sé por qué. Yo lo conozco mucho. Lo he ayudado en la época como jugador", agregó.