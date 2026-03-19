Ramón Díaz elogió el trabajo del Chacho Coudet en River: "Le va a dar resultados muy importantes al club"

Ramón Díaz aprobó la decisión de la dirigencia del Millonario de contratar a Coudet como el sucesor de Marcelo Gallardo.

Tras la salida de Marcelo Gallardo, uno de los nombres que se instaló en la lista de candidatos para reemplazarlo fue Ramón Díaz, un hombre de la casa de River. Sin embargo, puertas adentro no estaban convencidos de avanzar por el exentrenador de Inter de Porto Alegre.

Finalmente, la dirigencia del elenco de Núñez eligió a Eduardo Coudet como el sucesor de Napoleón. Incluso, en sus primeros dos compromisos, el Chacho sumó dos triunfos claves ante Huracán y Sarmiento de Junín.

Ramón Díaz elogió al Chacho Coudet Este buen presente de Coudet en River le valió para ganarse un lindo elogio por parte de Ramón Díaz, quien lo dirigió en sus tiempos de jugador: “Chacho es un amigo. Seguramente le va a dar un funcionamiento y unos resultados muy importantes para el club. Le deseo lo mejor”, sentenció el entrenador DT que conquistó nueve títulos con River, incluida la Copa Libertadores de 1996, en diálogo con Radio Guemes.

El elogio de Ramón Díaz al Chacho Coudet Radio Guemes En cuanto al vínculo que mantiene actualmente con el DT de River, el Pelado lanzó: “Siempre hablo con él. Emiliano también, así que tenemos contacto. También cuando estuvimos en Internacional (de Porto Alegre) nos ayudó muchísimo a conocer el club, el ambiente, así que agradecido. Y le mando un abrazo grande”.

¿Ramón Díaz puede de volver a dirigir en el fútbol argentino? La gran opción que tenía Ramón Díaz para volver a dirigir en el fútbol argentino era San Lorenzo. Tras la salida de Damián Ayude, se instaló por peso propio el nombre del técnico que fue campeón del Clausura 2007 con el Ciclón entre los candidatos a reemplazarlo. Sin embargo, el Pelado no está entre las prioridades de una dirigencia que se ha inclinado por otras opciones, como Pablo Guede, Martín Palermo y Cristian "Kily" González.