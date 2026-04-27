River jugará como local los octavos de final del Apertura y podría asegurar más cruces en el Monumental: ¿qué necesita?

Luego del triunfo ante Aldosivi y a una fecha del cierre de la fase regular, River se aseguró jugar de local en las instancias finales, a excepción de un match.

River se aseguró la localía para los octavos del Torneo Apertura y puede hacerlo en otras fases.

Lo que hasta hace algunas semanas eran dudas sobre la posición de River en los playoffs del Torneo Apertura, hoy empieza a transformarse en un panorama mucho más favorable. Aunque ya no podrá terminar como líder de su zona, el segundo puesto que actualmente ocupa le permite mirar el cierre de la fase regular con mayor tranquilidad.

El equipo de Eduardo Coudet intentará sostener ese lugar en la última fecha frente a Atlético Tucumán, sabiendo que esa ubicación puede ser determinante para el camino en la fase eliminatoria. Con los cruces a partido único, terminar más arriba significa una ventaja deportiva muy importante.

River se aseguró la localía para los octavos y puede hacerlo para los cuartos De entrada, River ya tiene asegurado disputar al menos los octavos de final en el Monumental. Incluso si pierde en la última jornada, no caerá más allá del cuarto puesto, por lo que siempre enfrentará a un rival peor ubicado de la otra zona y definirá esa primera instancia como local.

River vs Carabobo River puede jugar los cuartos de final del Apertura en el Monumental, si le gana a Atlético Tucumán. FotoBaires

Si logra cerrar como escolta de Independiente Rivadavia, también tendría garantizado jugar unos eventuales cuartos de final en Núñez. Allí podría cruzarse con el ganador entre el tercero de la otra zona y el sexto de la suya, manteniendo la localía en un escenario que puede ser decisivo.