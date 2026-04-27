Jürgen Klopp alentó a Bragantino, el próximo rival de River: que importante rol ocupa en el club

Jürgen Klopp siguió de cerca el partido del elenco paulista, próximo rival del Millonario en la Sudamericana, frente al Palmeiras por el Brasileirao.

A tan solo cuatro días de medirse con River en ese mismo escenario, Red Bull Bragantino afrontó un compromiso de máxima exigencia frente a Palmeiras. El conjunto paulista se midió ante el líder del Brasileirao en un duelo de alta intensidad, que se sostuvo equilibrado durante varios tramos, pero que terminó inclinándose para la visita.

La diferencia llegó por la mínima: fue 1-0 para los de Abel Ferreira, con el gol decisivo del argentino José Manuel López. Más allá del resultado, el partido ofreció un termómetro claro del nivel competitivo al que debió someterse Bragantino en la previa de un cruce clave.

Pensando en la Copa Sudamericana, donde necesita recuperarse tras un arranque irregular (una victoria y una derrota), el equipo optó por una formación mixta. El cuerpo técnico decidió administrar cargas y rotar nombres, combinando titulares habituales con futbolistas de recambio para sostener la exigencia del calendario.

Jürgen Klopp alentó a Bragantino, su conexión con el elenco paulista Klopp-Bragantino Jürgen Klopp siguió de cerca el partido de Bragantino, próximo rival del Millonario, en la derrota ante el Palmeiras por el Brasileirao. IG @redbullbragantino

El encuentro también contó con una presencia destacada fuera de la cancha: Jürgen Klopp siguió de cerca las acciones. El alemán, reconocido por su trayectoria como entrenador, asistió en su rol actual dentro de la estructura de Red Bull, aportando una mirada directa sobre el rendimiento del equipo.