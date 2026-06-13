A las piñas en el Mundial 2026: dos mexicanos se agarraron a trompadas mientras un periodista transmitía en vivo

Tras la victoria de México por 2 a 0 frente a Sudáfrica en su debut en el Mundial 2026 , una escena inesperada se robó parte de la atención fuera del campo de juego. Mientras el periodista Carlos Rodrigo Hernández realizaba una salida en vivo para Fox Sports México desde las inmediaciones del Estadio Azteca, dos simpatizantes comenzaron a golpearse detrás de cámara.

La violenta secuencia se produjo en plena transmisión y obligó a los integrantes del programa +90 a interrumpir momentáneamente el contacto. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Según explicó Hernández cuando retomó la comunicación, el conflicto se habría originado por un reclamo relacionado con un servicio de transporte informal que trasladaba personas desde la Puerta 8 del estadio hasta la zona de Gran Sur.

“Todo porque cobran 400 pesos por persona para llevarlos desde aquí de la Puerta 8 a Gran Sur”, relató el cronista. De acuerdo con su testimonio, varios asistentes cuestionaron el valor del traslado y la discusión terminó derivando en una pelea que incluyó golpes de puño y botellazos.

Durante el programa, algunos panelistas intentaron descomprimir la situación con comentarios distendidos. Carlos Sequeyro señaló que las largas horas de permanencia en el estadio y el consumo de alcohol pudieron haber influido en el comportamiento de los involucrados.

Por su parte, Arturo Villanueva hizo una observación humorística sobre uno de los participantes de la pelea, aunque luego el tono volvió a enfocarse en la gravedad del episodio. “Lástima que se ensució con los golpes”, lamentó Hernández al cierre de su informe.

Intervención policial y continuidad del torneo

La policía mexicana intervino rápidamente para controlar la situación y evitar que el enfrentamiento escalara. El episodio no dejó consecuencias mayores y la circulación en los alrededores del estadio volvió a la normalidad pocos minutos después.

Mientras tanto, México continúa su camino en el Mundial 2026 y ya se prepara para sus próximos compromisos frente a Corea del Sur y República Checa, en busca de la clasificación a la siguiente fase del torneo.