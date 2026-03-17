Video: la invitación de Sebastián Villa para un momento histórico de Independiente Rivadavia
El delantero de Independiente Rivadavia es el protagonista de un video de la Conmebol que aumentó la expectativa en el mundo Lepra.
Independiente Rivadavia atraviesa horas de suma expectativa de cara a un momento que quedará marcado entre los hechos más importantes de la historia de la institución. El próximo jueves, el club mendocino formará parte del sorteo de la Copa Libertadores de América y, para promocionar el evento, la Conmebol convocó a Sebastián Villa.
La entidad que organiza el fútbol sudamericano llevará a cabo una ceremonia que contará con la presencia de todos los presidentes de los clubes que participarán no sólo de la Libertadores, sino también de la Copa Sudamericana, cuyo sorteo también será este jueves desde las 20.
Ese día quedarán conformados los grupos de los dos torneos continentales más importantes y del cual formarán parte 12 representantes de nuestro país, entre los que se encuentra Independiente Rivadavia, en la que será su primera participación internacional luego de ganar la Copa Argentina 2025.
La invitación de Sebastián Villa para un momento histórico
Este martes, la Conmebol publicó un video que tiene al delantero de Independiente Rivadavia como gran protagonista. En la emisión, el colombiano invita a presenciar el sorteo que se desarrollará este jueves en la sede de la entidad ubicada en Luque, Paraguay.
La Lepra formará parte del bombo 4 del sorteo y podría enfrentar en la fase de grupos a clubes históricos del continente como Flamengo, Fluminense o Palmeiras de Brasil, Nacional o Peñarol de Montevideo, Cerro Porteño de Paraguay o Liga Deportiva de Quito.