Video: la invitación de Sebastián Villa para un momento histórico de Independiente Rivadavia

El delantero de Independiente Rivadavia es el protagonista de un video de la Conmebol que aumentó la expectativa en el mundo Lepra.

Sebastián Villa fue convocado por Conmebol para invitar al sorteo de la Copa Libertadores de América.

La entidad que organiza el fútbol sudamericano llevará a cabo una ceremonia que contará con la presencia de todos los presidentes de los clubes que participarán no sólo de la Libertadores, sino también de la Copa Sudamericana, cuyo sorteo también será este jueves desde las 20.

Lo que necesita cada equipo argentino para avanzar a los octavos de final. Foto: Conmebol El jueves desde las 20 será la ceremonia del sorteo de las copas sudamericanas. Conmebol Ese día quedarán conformados los grupos de los dos torneos continentales más importantes y del cual formarán parte 12 representantes de nuestro país, entre los que se encuentra Independiente Rivadavia, en la que será su primera participación internacional luego de ganar la Copa Argentina 2025.

La invitación de Sebastián Villa para un momento histórico Este martes, la Conmebol publicó un video que tiene al delantero de Independiente Rivadavia como gran protagonista. En la emisión, el colombiano invita a presenciar el sorteo que se desarrollará este jueves en la sede de la entidad ubicada en Luque, Paraguay.