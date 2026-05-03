Colapinto corre por primera vez en Miami: cómo le fue en cada debut y por qué este es particularmente especial

El Gran Premio de Miami suma un nuevo desafío en la trayectoria de Franco Colapinto en la Fórmula 1 , este domingo desde las 14 horas de Argentina. El pilarense enfrenta por primera vez el circuito urbano del Hard Rock Stadium (en el que ayer obtuvo un 10º puesto en el Sprint), un escenario que tiene un peso especial dentro de su historia reciente en la categoría.

Desde su llegada a la Máxima, buena parte del recorrido de Colapinto estuvo marcada por estrenos en distintos circuitos dentro del calendario, en un proceso de adaptación constante a la categoría.

El debut en Miami suma un elemento adicional: se trata de un escenario que, un año antes, marcó un punto de cambio dentro de Alpine.

El Gran Premio de Miami de 2025 fue la última carrera de Jack Doohan como piloto titular de Alpine. En aquella competencia, el australiano abandonó en la primera vuelta tras un incidente con Liam Lawson.

Ese resultado cerró su ciclo en el equipo. Días después, la escudería anunció a Colapinto como compañero de Pierre Gasly, lo que marcó el inicio de una nueva etapa para el argentino

En ese sentido, Miami aparece no solo como un circuito inédito para Colapinto, sino también como un punto de referencia dentro de su propia historia en la Fórmula 1.

Los debuts de Franco Colapinto, circuito por circuito

El recorrido de Colapinto en la categoría estuvo marcado por estrenos constantes. En 2024 -como piloto de Williams-, su primera carrera fue en Monza, donde finalizó 12°. En ese mismo año debutó también en Bakú (8°), Singapur (11°), Austin (10°), México (12°), Brasil (abandono), Las Vegas (14°), Qatar (abandono) y Abu Dhabi (abandono).

colapinto festejo williams Aún como piloto de Williams, Franco Colapinto obtuvo en Bakú su mejor resultado en la Fórmula 1. www.francolapinto.com

En 2025 -ya como piloto de Alpine, luego de reemplazar a Jack Doohan- volvió a enfrentarse a nuevos circuitos: Imola (16°), Mónaco (13°), Barcelona (15°), Montreal (13°), Austria (15°), Silverstone (no largó), Spa-Francorchamps (19°), Hungría (18°) y Zandvoort (11°).

Ya en 2026 (su primer inicio de temporada como piloto titular), sumó nuevas experiencias en Melbourne (14°), Shanghái (10°) y Suzuka (16°), en un calendario que continúa ampliando su adaptación a distintos tipos de trazados.

Un fin de semana con poco margen de adaptación

El estreno en Miami tendrá una dificultad adicional: el formato sprint. Esto implica una única sesión de entrenamientos antes de la clasificación, lo que reduce el tiempo disponible para conocer el circuito.

El propio Colapinto se refirió a ese desafío: “Nunca he corrido en Miami, así que esta sesión es muy importante para mí para familiarizarme con el circuito antes de la clasificación de la Sprint y el resto del fin de semana”.

El piloto también destacó el trabajo previo del equipo durante el receso: “Como equipo, trabajamos mucho durante el descanso en el simulador, tuvimos un productivo día de rodaje en Silverstone con el A526”.

Preparación, contexto y objetivo

En la previa, tanto Colapinto como Gasly trabajaron en la base de Enstone para desarrollar el monoplaza y llegar con mayor preparación a esta etapa del campeonato. El argentino, además, participó en una exhibición en Buenos Aires ante una multitud: “Todavía no me creo lo especial que fue conducir un Fórmula 1 en casa”, señaló.

colapinto final1 Franco Colapinto hizo delirar a miles de fanáticos durante su Road Show en Palermo. NA

De cara a la carrera, el enfoque está puesto en el rendimiento: “Nuestro objetivo, como siempre, es hacer el mejor trabajo posible y volver a sumar puntos a la temporada”.

Así, el GP de Miami se suma a una lista de circuitos en los que Colapinto afronta el desafío de competir por primera vez, en un proceso de adaptación constante dentro de la Fórmula 1. De cara a lo que resta de la temporada, la mayoría de los trazados ya forman parte de su experiencia reciente, con la excepción del circuito de Madrid, que se incorpora este año al calendario.