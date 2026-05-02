El firme análisis de Colapinto tras clasificar 8° en la qualy del GP de Miami: "Me sentí cómodo con el auto"

Franco Colapinto sigue haciendo historia en la Fórmula 1 . Luego de un increíble viernes en donde finalizó 11° en la FP1 y logró su mejor clasificación en su trayectoria deportiva (8° para la Sprint) , el pilarense de 22 años repitió su gran performance este sábado en la qualy del Gran Premio de Miami .

El piloto de Alpine logró meterse en la Q3 y con un tiempo de 1:28.762 se ubicó dentro en el 8° lugar, por delante de su compañero Pierre Gasly y del Red Bull de Isack Hadjar, en la sesión que definió la grilla para la carrera del domingo a las 17:00 (hora de Argentina).

Tras concluir la prueba de clasificación y de festejar junto a los ingenieros de la escudería francesa, Franco Colapinto pasó por la zona mixta y habló con los medios. Allí hizo un gran análisis de su performance y se mostró satisfecho por el resultado obtenido: "Hice una qualy muy sólida, más allá de que el auto andaba bien y me acompañó por fin después de cuatro carreras, ja. Estoy feliz, es una pista que no conocía, empecé a empujar un pelín más y me sentí cómodo con el auto y yendo más al límite", lanzó.

Colapinto analizó su gran 8° puesto en la qualy del GP de Miami X @SC_ESPN

Por otro lado, FC43 dejó en claro que Alpine tiene cosas por mejorar: "Hay cosas para mejorar, y el alerón de atrás me va a venir bien en pistas con tan poco agarre. Maximicé con lo que teníamos. Doble Q3 para el equipo, estoy muy feliz, es un gran día para mí y para el equipo".

Por último, Colapinto cerró con su análisis dejando en claro que esta pista le sienta bien: "En los callejeros y los circuitos que no conozco por alguna razón a veces ando mejor. Este año no conocía ninguno y fue difícil al principio... Fue un buen día, la carrera Sprint fue difícil, entendimos por qué, creo que el alerón al tener más carga atrás ayuda mucho. Hice dos grandes clasificaciones ayer y hoy, fueron todas vueltas muy buenas, menos la última que la aborté porque venía muy lento. Contento con el día y con mi performance".