La fuerte sentencia de una histórica figura de Boca: "Prefiero traer a Villa antes que a Dybala"

El debate por el próximo mercado de pases ya se instaló en Boca y sumó una opinión pesada. Carlos Fernando Navarro Montoya , una voz más que autorizada en el club, se metió de lleno en la discusión y dejó que una frase que generó ruido en el mundo xeneize.

Distintas versiones indican que hay muchas chances de que Paulo Dybala vuelva a la Argentina en junio para vestir la azul y oro. En medio de este escenario, el exarquero sorprendió cuando le plantearon la comparación con otro posible refuerzo. “¿Traer a Sebastián Villa o a Dybala ? a Villa ”, respondió sin dudar, en diálogo con Picado TV.

Lejos de quedarse en el impacto de la declaración, el Mono explicó por qué se inclina por el extremo colombiano. “Por el contexto del equipo, yo analizo que las características de Villa son más necesarias que las características de Dybala para este equipo de Boca ”, argumentó, poniendo el foco en las necesidades actuales del plantel de Claudio Úbeda.

Cómo es la situación de Dybala y Villa con Boca

Mientras tanto, el nombre de la Joya despierta cada vez más ilusión en Brandsen 805. El actual jugador de la Roma es uno de los grandes anhelos desde hace meses y hasta el propio campeón del mundo dejó la puerta abierta en una entrevista reciente dejando en claro que "estaría bueno", motivado por la presencia de su amigo y excompañero Leandro Paredes.

En paralelo, la opción de Villa también tiene su historia reciente. Hoy en Independiente Rivadavia, el colombiano ya estuvo en carpeta en el último mercado pese al conflicto legal que mantiene con la institución. Aun así, es un futbolista que sigue siendo del gusto de Juan Román Riquelme y el interés podría volver a reactivarse si se concreta la salida del Changuito Zeballos a mitad de año.