¿Paulo Dybala a Boca? La respuesta de la Joya y el detalle clave para que se dé su traspaso

Paulo Dybala habló sobre los rumores de su posible arribo a Boca para el segundo semestre del 2026 y destacó un aspecto trascendental para que se concrete.

El sueño de ver a Paulo Dybala con la camiseta de Boca Juniors cada día cobra más fuerza. Desde que se mencionó la posibilidad hace aproximadamente un año, han trascendido muchas versiones y algunas indican incluso que viajará a la Ribera para calzarse el manto azul y oro en julio tras finalizar su contrato vigente con la Roma.

En los últimos días, tanto Leandro Paredes, su amigo y excompañero de la Selección argentina y la Loba, como Oriana Sabatini, su esposa y madre de su hija, hablaron y dieron indicios al respecto. Pues bien, ahora le tocó el turno a la Joya, quien abordó el tema este lunes en diálogo con Joaquín "el Pollo" Álvarez para LDP Mundial.

Paulo Dybala analizó la posibilidad de ir a Boca Paulo Dybala analizó la posibilidad de ir a Boca "Obvio, me llegan los rumores. Me llegan mensajes de Lean y de Cami, su mujer, porque tiene relación con Oriana. Siempre hablamos con ellos desde el día que se fue. Para nosotros fue muy triste, porque la relación que tenemos con su familia es muy buena, el día a día, Ahora casi ni nos juntamos. Entonces ellos insisten mucho", confesó el campeón del mundo.

"Hace dos días salió una publicación mía con la camiseta de Boca, y ellos la mandaban a nuestro grupo preguntando si era IA, ja. Nos cagamos de risa", contó a continuación. Y dejó un mensaje esperanzador sobre su futuro: "Estaría bueno. Nosotros los extrañamos mucho a ellos. Tenemos una amistad increíble. Yo hoy estoy defendiendo la camiseta de Roma, pero nunca se sabe. Así que nada, veremos".