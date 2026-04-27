La buena noticia que recibió Boca de cara al duelo de la última fecha ante Central Córdoba

Boca Juniors repetirá la experiencia de Florencio Varela y contará con público propio en el último partido de la fase regular del campeonato local.

Boca Juniors atraviesa un gran momento y busca estirarlo hasta el cierre del primer semestre. Con los octavos de final del Torneo Apertura 2026 a la vuelta de la esquina, el equipo de Claudio Úbeda tiene un último compromiso por delante en la fase regular y lo jugará con un plus: el acompañamiento de su gente.

El rival será Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Madre de Ciudades, por un partido pendiente correspondiente a la Fecha 9. Allí, el Xeneize podrá llevar hinchas visitantes, tal como ocurrió recientemente frente a Defensa y Justicia.

Boca Juniors irá con su gente a Santiago del Estero tribuna boca El encuentro se interrumpió durante varios minutos para asistir a un hincha de Boca. Fotobaires

Antes de ese cruce, Boca tendrá una parada clave en la Copa Libertadores, cuando visite a Cruzeiro, en una semana cargada que puede marcar el pulso del equipo en ambos frentes.

Si bien todavía no tiene asegurado el primer puesto de la Zona A, el conjunto de Úbeda ya se garantizó terminar entre los cuatro mejores, lo que le permitirá definir como local en los octavos de final.