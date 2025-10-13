Pronóstico en México: lluvias fuertes, viento y descenso de temperatura este lunes 13 de octubre

El pronóstico para este lunes anticipa lluvias fuertes, ráfagas de viento y variaciones en el clima de México, con especial impacto en el norte, sur y sureste del país.

Las lluvias y vientos afectarán distintos estados de México , donde el clima se mantendrá inestable durante toda la jornada.

El nuevo pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica un inicio de semana con lluvias, viento y cambios en el clima en distintas regiones de México, especialmente en el norte y el sur del país.

Los remanentes de Raymond, en interacción con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, generarán chubascos y lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Durango, además de rachas de viento de hasta 70 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, según el pronóstico oficial de la Conagua.

Por su parte, la onda tropical número 37 continuará desplazándose frente a las costas de Guerrero y Michoacán, y al combinarse con un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, mantendrá condiciones de lluvias fuertes en esas regiones, además del sur del territorio nacional.

Inestabilidad en el sur y el Golfo de México Un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y el sureste interactuará con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica y con una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, generando lluvias muy fuertes en Chiapas y chubascos con tormentas en Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.

En tanto, se prevén chubascos aislados en el centro del país, incluyendo la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Morelos, donde el clima se mantendrá nublado y con temperaturas templadas a frescas.