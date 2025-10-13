Pronóstico en México: lluvias fuertes, viento y descenso de temperatura este lunes 13 de octubre
El pronóstico para este lunes anticipa lluvias fuertes, ráfagas de viento y variaciones en el clima de México, con especial impacto en el norte, sur y sureste del país.
El nuevo pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica un inicio de semana con lluvias, viento y cambios en el clima en distintas regiones de México, especialmente en el norte y el sur del país.
Los remanentes de Raymond, en interacción con la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, generarán chubascos y lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Durango, además de rachas de viento de hasta 70 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila, según el pronóstico oficial de la Conagua.
Por su parte, la onda tropical número 37 continuará desplazándose frente a las costas de Guerrero y Michoacán, y al combinarse con un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, mantendrá condiciones de lluvias fuertes en esas regiones, además del sur del territorio nacional.
Inestabilidad en el sur y el Golfo de México
Un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y el sureste interactuará con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica y con una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, generando lluvias muy fuertes en Chiapas y chubascos con tormentas en Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.
En tanto, se prevén chubascos aislados en el centro del país, incluyendo la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Morelos, donde el clima se mantendrá nublado y con temperaturas templadas a frescas.
Viento, oleaje y temperaturas
Los vientos más intensos del día se sentirán en el golfo de California y el istmo de Tehuantepec, con rachas que podrían alcanzar los 70 km/h. El oleaje seguirá elevado, entre 1.5 y 2.5 metros, en el litoral del Pacífico, desde Baja California Sur hasta Chiapas, por lo que se recomienda precaución a la navegación menor.
En cuanto a temperaturas, se esperan máximas de hasta 40 °C en zonas de Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Oaxaca, mientras que las mínimas descenderán hasta 0 °C o menos en áreas serranas de Baja California y Puebla, marcando un contraste térmico propio de la transición de estaciones.
Temperaturas estimadas para este lunes 13 de octubre
- Ciudad de México: máxima 23 ° | mínima 13 ° | chubascos aislados.
- Guadalajara (Jalisco): máxima 30 ° | mínima 17 ° | lluvias por la tarde.
- Monterrey (Nuevo León): máxima 32 ° | mínima 21 ° | nublado, posibles chubascos.
- La Paz (Baja California Sur): máxima 34 ° | mínima 25 ° | lluvias y oleaje moderado.
- Hermosillo (Sonora): máxima 36 ° | mínima 23 ° | lluvias y viento fuerte.
- Chihuahua: máxima 33 ° | mínima 18 ° | chubascos y rachas intensas.
- Tuxtla Gutiérrez (Chiapas): máxima 31 ° | mínima 22 ° | lluvias muy fuertes.
- Mérida (Yucatán): máxima 33 ° | mínima 25 ° | tormentas dispersas.
- Cancún (Quintana Roo): máxima 32 ° | mínima 26 ° | lluvias y descargas eléctricas.