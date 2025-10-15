El norte argentino bajo alerta del SMN: se esperan tormentas intensas y lluvias fuertes

El SMN anticipa un frente frío avanza desde el sur del país y activará tormentas de variada intensidad en el norte argentino, con abundantes precipitaciones.

Según el SMN, las condiciones de inestabilidad atmosférica persistirán durante los próximos días, con la previsión de tormentas de fuerte intensidad y lluvias abundantes en el norte del país.

El avance de un sistema frontal desde el sudoeste pampeano mantiene en alerta a gran parte del país. Según el SMN, las condiciones de inestabilidad atmosférica persistirán durante los próximos días, con la previsión de tormentas de fuerte intensidad y lluvias abundantes especialmente en las provincias del norte argentino.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío que se desplaza lentamente desde Buenos Aires continuará generando chaparrones aislados en el centro del país. No obstante, el foco de mayor actividad se concentrará sobre la franja norte, donde se espera un aumento progresivo de la humedad y un escenario más severo hacia el viernes.

Dicho frente afectará de forma dispersa al sudoeste bonaerense, sur de Córdoba y sectores de La Pampa, con precipitaciones débiles. Sin embargo, hacia el viernes, las lluvias se intensificarán y las tormentas podrían alcanzar carácter fuerte o severo en regiones de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, extendiéndose luego a Jujuy, Salta y Tucumán.

Los meteorólogos advierten que estos fenómenos estarán acompañados por actividad eléctrica frecuente, caída de granizo puntual y ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h. Los acumulados de lluvia oscilarán entre 40 y 80 milímetros, aunque podrían superar los 100 mm en el noreste argentino, donde el contraste térmico y la alta humedad favorecen el desarrollo de tormentas intensas en poco tiempo.

Alertas del SMN Para este jueves ya rigen alertas amarillas por tormentas fuertes para Misiones, Corrientes, el noreste de Santa Fe, el este de Chaco y Formosa. Para el viernes, en tanto, el área de riesgo se ampliará al noroeste argentino, afectando las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán.