Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles
Según el cronograma de Edemsa, son siete los departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 22 de octubre, debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son siete los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este miércoles 22/10
Las Heras
- En la intersección de calles San Esteban con Lavalle y zonas aledañas; El Algarrobal. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Las Orquídeas, Los Gladiolos, José Segura, Democracia, Los Ceibos y zonas aledañas; El Plumerillo. De 14.30 a 17.30 h.
Luján
- En calle Castro Barros, entre San Martín y Acceso Sur. En el barrio Mutual YPF y adyacencias; Carrodilla. De 9.30 a 12.00 h.
- Hacia el noreste de la intersección de Acceso Sur y calle Anchorena. En calle Arrayanes, en fideicomisos Maza 1 y 2 y áreas adyacentes; Mayor Drummond. De 9.15 a 13.15 h.
Maipú
- En calle Mitre, entre Nueva Mayorga y callejón Molina. En calle Crucero General Belgrano, entre carril Gómez y calle N°374. En calle N°374, entre Crucero General Belgrano y Necochea, y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Videla Castillo, entre Vieytes y Scaramella. En el barrio Liceo Golf Club y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.
Tunuyán
- Entre calles Bascuñán, Fuerte Las Rosas, Quintana y Ruta Tabanera. De 14.30 a 18.30 h.
- En la Ruta Provincial N°94, hacia el oeste de Corredor Productivo. En Bodega Piedra Negra; Los Chacayes. De 10.30 a 14.30 h.
- En la Ruta Provincial N°89, entre escuela Francisco Morales y Estancia Los Árboles; Los Árboles. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En la Ruta Nacional N°40, entre calles Libertad y Prolongación de Santander; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle La Virgen, hacia el oeste de Lencinas; El Cepillo. De 10.00 a 12.00 h.
San Rafael
- Entre calles Emilio Mitre, Pasteur, Tirasso y España. De 15.00 a 19.00 h.
- En calle Sarmiento, entre El Ombú y El Pasatiempo, y áreas adyacentes; Cuadro Nacional. De 8.30 a 12.30 h.
Malargüe
- En la Ruta Nacional N°40, entre Ruta Provincial N°184 y Agua Botada; Río Grande. De 8.00 a 12.00 h.