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Baja la temperatura: de cuánto será la máxima este miércoles en Mendoza

Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada fresca en la provincia, con descenso de la temperatura y nubosidad variable.

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Jueves fresco en Mendoza.

Jueves fresco en Mendoza.

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El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 20 de mayo una jornada con nubosidad variable y descenso de la temperatura en Mendoza, con una mínima de 5ºC y una máxima que rondaría los 16ºC.

Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza

  • Viento: brisa muy leve de este a oeste durante la tarde, principalmente en la zona Sur provincial.
  • Nubosidad: cielo despejado en el llano durante la mañana. A partir de las 15:00 se espera aumento parcial de la nubosidad en la zona Norte, zona Este, Gran Mendoza y Valle de Uco. Durante la noche, la seminubosidad alcanzaría también la zona Sur provincial.
  • Alta Montaña: condiciones despejadas durante la mañana. A partir de las 14:00 se espera aumento de nubosidad parcial en el sector Norte y posteriormente en la parte Central de la alta montaña. No se observan precipitaciones.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza

El jueves, en tanto, continuaría la tendencia y se espera que la máxima continúe bajando (15ºC). La semana cierra con un leve ascenso de la temperatura y leves vientos del noreste.

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El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

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