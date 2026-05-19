Baja la temperatura: de cuánto será la máxima este miércoles en Mendoza
Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada fresca en la provincia, con descenso de la temperatura y nubosidad variable.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 20 de mayo una jornada con nubosidad variable y descenso de la temperatura en Mendoza, con una mínima de 5ºC y una máxima que rondaría los 16ºC.
Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza
- Viento: brisa muy leve de este a oeste durante la tarde, principalmente en la zona Sur provincial.
- Nubosidad: cielo despejado en el llano durante la mañana. A partir de las 15:00 se espera aumento parcial de la nubosidad en la zona Norte, zona Este, Gran Mendoza y Valle de Uco. Durante la noche, la seminubosidad alcanzaría también la zona Sur provincial.
- Alta Montaña: condiciones despejadas durante la mañana. A partir de las 14:00 se espera aumento de nubosidad parcial en el sector Norte y posteriormente en la parte Central de la alta montaña. No se observan precipitaciones.
Pronóstico para los próximos días en Mendoza
El jueves, en tanto, continuaría la tendencia y se espera que la máxima continúe bajando (15ºC). La semana cierra con un leve ascenso de la temperatura y leves vientos del noreste.