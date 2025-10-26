La Libertad Avanza ganó en Misiones y los oficialismos provinciales se impusieron en el resto del NEA

Así se vivieron las elecciones en el NEA: el oficialismo correntino se impuso por poco más de un punto por sobre la Libertad Avanza ; el Frente Vamos Corrientes obtuvo el 33,83%; l a Libertad Avanza logró el 32,60 % y Fuerza Patria obtuvo el 28,50 %.

Con estos resultados ingresarán al Congreso Nacional el senador provincial Diógenes González – Vamos Corrientes; la modelo, panelista y actriz Virginia Gallardo, por la Libertad Avanza y el intendente de la localidad de San Roque Raúl “Rulo” Hadad, por Fuerza Patria

De acuerdo con los datos del padrón electoral, en toda la provincia estuvieron habilitados 951.732 personas para votar, distribuidas en 2.807 mesas ubicadas en 348 establecimientos educativos

En la ciudad de Esquina, además de votar por legisladores nacionales, los ciudadanos eligieron intendente y concejales. En esta ciudad votó más del 70% del padrón y hay expectativas por el intendente electo

Según resultados provisorios, la tendencia muestra a Cristian Olivetti, el candidato de Esquina Crece (oficialismo local) por sobre los demás candidatos. Un conteo ajustado hasta el momento con varios votos nulos, indicaron reportes periodísticos de la localidad.

image Así quedó el mapa electoral.

En Formosa, ganó Gildo

En Formosa el gobernador Gildo Insfrán ratificó su poderío electoral. A través del Frente para la Victoria obtuvo el 57,33 % de los votos; en tanto que la Libertad Avanza logró el 36,76 %.

Con estos resultados está asegurada la banca de la oficialista Graciela de la Roses; en tanto que se disputa la segunda banca entre el oficialismo y la oposición.

Formosa vivió una jornada electoral tranquila en la mayoría de las escuelas habilitadas. Más de 490 mil electores estaban convocados para elegir a dos diputados nacionales.

Asimismo, en la provincia votó el 65%, según datos del comando electoral. La jornada electoral en Formosa, concluyó con un hecho de tensión en la EPEP N.º 335 del barrio Namqom, en la ciudad capital.

Allí, efectivos de la Policía de Formosa intervinieron de inmediato para proteger a la diputada provincial Gabriela Neme, a su hijo Matías Cánepa y al influencer Javier Rotela, quienes fueron increpados por un grupo de vecinos originarios.

Según radio Formosa, el enfrentamiento se originó tras presuntos insultos racistas dirigidos a integrantes de la comunidad aborigen del lugar. Vecinos denunciaron que los visitantes habrían proferido expresiones ofensivas, lo que derivó en una fuerte reacción colectiva y el intento de agredirlos físicamente.

Efectivos policiales actuaron rápidamente y lograron resguardar la integridad de Neme, de su hijo y del influencer, retirándolos del lugar y restableciendo el orden.

Parejo en Chaco

En la provincia de Chaco votó el 60% del electorado. Según los resultados provisorios para diputados nacionales la Libertad Avanza logró el 45,70 %; mientras que Fuerza Patria obtuvo el 43,62 %.

Para senadores la Libertad Avanza logró el 46,02 %; en tanto que Fuerza Patria sacó el 45,15 %. En Chaco se eligieron cuatro diputados nacionales y tres senadores

Con estos resultados, en principio se aseguraron una banca Mercedes Goitía por el oficialismo y Sergio Dolce por la oposición. Falta definirse las dos bancas restantes.

En tanto que Juan Cruz Godoy ingresa al senado por el oficialismo y el ex gobernador Jorge Capitanich por el peronismo kirchnerista. La división del peronismo hizo que el gobernador Leandro Zdero pueda sortear las elecciones de este domingo

Misiones se pintó de violeta

Con el 79,99% de las mesas escrutadas, los primeros resultados oficiales del escrutinio provisorio en Misiones, ubicaban a La Libertad Avanza como la fuerza más votada con 37,04%, seguido por el Frente Renovador de la Concordia NEO con el 30,15 %, mientras que en tercer lugar se ubica Fuerza Patria con el 9,45%.

Con esta tendencia ingresarían al Congreso de la Nación Diego Hartfield y Maura Gruber (LLA) y el ex gobernador Oscar Herrera Ahuad por el oficialismo provincial.

En Misiones, participó el 61 % del padrón electoral. “Tuvimos una jornada muy buena, sin ningún tipo de inconvenientes. El comicio se desarrolló normalmente”, destacaron desde la justicia electoral misionera