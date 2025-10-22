La investigación comenzó por un caso de violencia familiar y derivó en la detección de material ilícito y el rescate de otras dos menores en Misiones.

Una mujer y su hija fueron detenidas en Posadas, provincia de Misiones, acusadas de producir y distribuir material de abuso sexual infantil en el que aparece una niña de tres años. Durante el operativo, realizado en la vivienda donde residían, fueron rescatadas otras dos menores.

El allanamiento fue encabezado por la Fiscalía de Ciberdelitos y contó con la colaboración de la Dirección de Investigaciones Complejas, la Dirección Policía Científica y la Comisaría de la Mujer UR-I. El procedimiento se desarrolló en una casa ubicada sobre la calle Bosetti, casi avenida Tomás Guido, en la capital provincial.

Cómo inició la investigación De acuerdo con la información oficial, la investigación se originó luego de que se detectaran indicios de maltrato en el entorno familiar. A partir de ese expediente, los investigadores reunieron elementos que llevaron a ampliar el alcance de la causa hacia la presunta producción y distribución de material audiovisual ilegal.

Misiones: dos mujeres fueron detenidas por vender videos de abuso sexual de una nena de tres años NA Así fue que el Juzgado de Instrucción Nº7 ordenó la medida que derivó en la detección de material de abuso sexual infantil. En el allanamiento participaron técnicos de la Policía Científica, quienes incautaron diversos elementos vinculados a la investigación.

Quiénes son las mujeres detenidas por la producción de material de abuso infantil Durante la intervención, la Policía provincial detuvo a dos mujeres, María A., de 42 años, y Yanela P., de 23, señaladas como las principales sospechosas en la causa.