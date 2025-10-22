Desesperada búsqueda de una joven desaparecida en el Día de la Madre: tiene 3 hijos

Se profundiza la búsqueda de Viviana Barboza, de 25 años, que fue vista por última vez el domingo durante los festejos por el Día de la Madre en Oberá.

La Policía de Misiones emitió un alerta para quien pueda aportar datos sobre la joven desaparecida en Oberá el domingo pasado.

La Policía de Misiones mantiene un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Viviana Soledad Barboza, una joven de 25 años que desapareció el pasado domingo en la ciudad de Oberá, mientras participaba de los festejos por el Día de la Madre.

La mujer tiene tres hijos y había asistido al evento junto a sus padres y su hija mayor. Según la denuncia presentada, la mujer se retiró brevemente hacia los sanitarios y nunca volvió. Antes de irse, le había entregado su teléfono celular a la niña.

Al notar su ausencia prolongada, los familiares comenzaron a buscarla entre la multitud, pero nadie pudo aportar información sobre su paradero. Luego regresaron al barrio con la esperanza de que hubiera vuelto por sus propios medios. Sin embargo, al día siguiente, al no tener novedades, realizaron la denuncia ante la Policía.

El padre de la joven contó que meses atrás Viviana había mantenido una relación sentimental con un joven de Panambí, localidad fronteriza con Brasil. El hombre fue contactado por la familia y aseguró que el vínculo había terminado hacía más de tres meses. Los investigadores verificaron la información y descartaron que la joven se encontrara en ese lugar.

pedido de paradero1 Búsqueda desesperada Vecinos del barrio Esperanza aportaron un dato clave: afirmaron haber visto a Viviana la semana anterior en una plazoleta cercana, junto a un hombre cuya identidad aún se desconoce. Ese paseo público se encuentra a unos 1.500 metros de su domicilio, y la Policía intenta obtener imágenes de cámaras de seguridad de la zona para identificarlo.