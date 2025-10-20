Desesperada búsqueda de dos jubilados en Chubut: encontraron su camioneta abandonada

La Policía de Chubut continúa con un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, una pareja de jubilados que desapareció tras salir de viaje el pasado fin de semana. Ambos fueron vistos por última vez la mañana del sábado 11 de octubre, cuando una cámara captó su camioneta saliendo de Caleta Córdova, en la zona norte de Comodoro Rivadavia. Desde entonces, no se registraron más señales de su ubicación.

Juana Inés Morales, de 69 años, había avisado a su hija mayor que se ausentaría por unos días y que regresaría el lunes 13. Ante la falta de novedades, la familia realizó la denuncia y se activó el protocolo de búsqueda provincial. Las investigaciones iniciales apuntaron a que el destino elegido por la pareja era la localidad de Camarones, ubicada al norte de la capital provincial, Rawson.

El hallazgo de la camioneta en una zona de difícil acceso El viernes por la noche, los equipos de rescate hallaron la camioneta de la pareja en una zona de difícil acceso de Rocas Coloradas, un área costera con caminos complejos que solo pueden transitar vehículos todo terreno con preparación especial. Según fuentes familiares, el vehículo se encontraba cerrado con el sistema de cierre centralizado, en buen estado general y sin signos de violencia.

pareja de jubilados desaparecidos en Chubut, Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales X Dentro de la caja de la camioneta había una carpa, una garrafa y varios bidones de agua. Todos los elementos estaban ordenados, lo que llevó a descartar la posibilidad de un robo o de una salida forzada del lugar. Tampoco había indicios de desorden ni pertenencias faltantes.

La declaración de la hija de la jubilada Tras la desaparición de su madre, su hija Anahí declaró que su familia se encuentra preocupada por la falta de información y por el repentino silencio de ambos. Asimismo, en diálogo con los medios, la mujer aseguró que los teléfonos celulares están apagados desde el sábado y que no han recibido señales ni mensajes desde entonces.