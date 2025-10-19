Chubut rematará bienes del narcotráfico y la corrupción para financiar obras públicas

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó la primera exposición de bienes incautados por delitos de corrupción y narcotráfico en la provincia.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó en Comodoro Rivadavia la primera exposición pública de bienes incautados en causas de corrupción y narcotráfico, que serán subastados para financiar obras de infraestructura en la provincia.

La presentación incluyó vehículos, maquinaria vial y viviendas que el Estado provincial recuperó mediante la Ley de Extinción de Dominio, sancionada en 2024. En conjunto, los bienes están valuados en más de 400 millones de pesos. Según detalló el mandatario, los fondos obtenidos se destinarán a obras pluviales en Comodoro Rivadavia, una de las ciudades más afectadas por problemas de drenaje.

Vehículos incautados por delitos de corrupción y narcotráfico Prensa Chubut “Recuperamos los bienes de la corrupción y el narcotráfico y los vamos a poner al servicio de los chubutenses”, expresó Torres durante el acto, al que asistieron funcionarios provinciales y municipales. El gobernador calificó la iniciativa como “un antes y un después” en la política pública provincial.

Vehículos incautados en Chubut Vehículos incautados en Chubut Prensa Chubut El mandatario provincial adelantó que este será “el primero de muchos remates” que impulsará su gestión. “Los bienes que alguna vez fueron símbolo del delito y la impunidad ahora se transforman en herramientas de trabajo y esperanza”, señaló.

La medida se enmarca dentro del plan de transparencia institucional que promueve el Gobierno de Chubut, con el objetivo de reintegrar a la comunidad los recursos obtenidos de actividades ilícitas. “Buscamos devolver a la sociedad lo que durante años unos pocos se robaron”, concluyó Torres.