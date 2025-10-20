Sorpresa: el voto de los indecisos define si una extercera fuerza vuelve a la Legislatura

Sorpresa: los distintos sondeos electorales previos coinciden que el FIT (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) podría hacer una buena elección el domingo que viene con la posibilidad cierta de que entre los 8 diputados que ingresarán por el primer distrito, uno sea de la izquierda. El voto de los indecisos será definitorio.

Dos frentes, La Libertad Avanza más Cambia Mendoza y Fuerza Justicialista se llevarán el 60% de los votos totales. Pero, comparten las encuestas que los indecisos cuando falta una semana para los comicios legislativos, es alto: de más del 25%. Por lo tanto si tanto el Partido Verde saca 11 puntos y el FIT unos 10, que es un escenario posible, podría alcanzarles para que cada uno tenga representante en Diputados.

Todo dependerá de varios factores: los porcentajes que saquen el oficialismo y el peronismo, la cantidad de gente que vaya a votar y qué hacen estos indecisos. Si la proyección favorece a estas terceras fuerzas, después de cuatro años el FIT volverá a la Legislatura.

Si todo sale bien para la la izquierda, quien entraría como diputado provincial es Lautaro Jiménez, quien fue senador provincial durante el 2015-2019 y tiene un alto conocimiento público porque ha sido candidato a gobernador. Acaba de cumplir 40 años y trabaja de lo que desempeñaba antes de ser legislador: es maestro.

Todos los días se toma el colectivo para ir a la Escuela 1-580 “Dr. Carlos Padín” de Godoy Cruz. Además, milita hace décadas en el PTS (Partido de los Trabajadores al Socialismo) como así también sus hermanos Jazmín y Ulises y sus padres. Su bisabuelo materno se escapó de Italia perseguido por los fascistas y su papá llegó a Mendoza cuando escapaba de la dictadura de Pinochet en Chile, ya que militaba en el Partido Socialista Chileno.

A pesar de no ocupar un cargo público, Jiménez tiene visibilidad en los temas de agenda y pone la mirada en quienes eran sus pares, los legisladores. Incluso, es el único dirigente que hace público los sueldos de la Cámara de Diputados y Senadores de Mendoza.

Lautaro Jiménez (1).JPG Maximiliano Ríos/MDZ

Que un legislador gane igual que una maestra, el slogan del FIT que lo llenó de bancas

Corría el año 2013 y un joven Nicolás Del Caño proponía que un "legislador gane igual que una maestra". Del Caño, con votos de distintas clases sociales logró una banca en el Congreso, poniendo por primera vez un represente de la izquierda dura de Mendoza en el Poder Legislativo de la Nación.

Pero no sólo ese espacio ganó el FIT: también obtuvo bancas en la Legislatura, tanto represententes del PTS como del PO que lo integran (en los últimos años se sumó el MST). En los Concejos Deliberantes hubo espacios para la izquierda: Godoy Cruz, Maipú, Lavalle, fueron algunos de los departamentos donde tuvieron dirigentes que se convirtieron en ediles.

En 2015 también consiguieron escaños pero menos. Ya en 2017 la izquierda fue reemplazada por José Luis Ramón como tercera fuerza y su frazada al hombro que con el mensaje de los derechos de los consumidores logró una banca en el Congreso. Así dejó poco a poco el FIT de tener representantes en Mendoza.

Sin embargo, aunque sin repertir la performance de 2013 hay expectativa por la elección que pueda hacer el domingo próximo. Los indecisos tienen la llave.