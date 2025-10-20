El NEA cierra las campañas con miras a las elecciones del próximo domingo

A menos de una semana de las elecciones legislativas los distintos frentes políticos de las provincias del NEA van cerrando sus campañas políticas.

No lo hacen con grandes actos, sino con caminatas o en salones con la presencia de dirigentes nacionales. “Ningún frente o partido se anima a realizar actos como en años anteriores, temen la falta de movilización. Atrás quedaron los cierres de campaña con actos y las presencias, inclusive de artistas que amenizaban la jornada festiva partidaria”, dijo un viejo dirigente radical misionero que recordaba cierres de actos de hace más de una década”.

El sábado, por ejemplo, en Misiones estuvo presente el diputado nacional Martín Menem en un salón comedor en la ciudad de Eldorado acompañado al candidato a diputado nacional Diego Hartsfied. “Más que un cierre fue una reunión con dirigentes de La Libertad Avanza del norte de la provincia, sin presencia de la prensa y con invitación”, dijo un asistente al evento.

En cuanto a la campaña, a excepción de los frentes oficiales de las provincias del NEA, los opositores utilizaron las redes sociales y algunas caminatas por las principales ciudades. “Las campañas no son las de antes, a excepción de los oficialismos provinciales que manejan todo el aparato, los frentes opositores no tienen recursos para recorren las provincias por eso buscan la forma más fácil y económica para llegar a la gente”, expresó uno de los apoderados del PJ misionero.

Más de 3,4 millones de ciudadanos que residen en las provincias del NEA (Chaco; Formosa, Corrientes y Misiones) estarán en condiciones de votar el domingo próximo.

En dichas provincias se elegirán diputados nacionales; en tanto que en Chaco se le agregan senadores nacionales

Según las encuestadoras del NEA, los oficialismos provinciales sortearían los comicios del 26 de octubre sin mayores sobresaltos. “Todo hace suponer que ganarían el próximo domingo en sus respectivas provincias”, explicó un consultor.

En este sentido todo hace suponer que el gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés lograría retener la mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación.

En Formosa, Fuerza Patria ratificaría el liderazgo del mandatario Gildo Insfrán. En tanto que en Chaco, si bien el justicialismo va menos dividido que en las elecciones provinciales, la unión del gobernador Leandro Zdero con el presidente Javier Milei lograría imponerse el próximo domingo.

zdero milei

En Misiones, el partido provincial Frente Renovador de la Concordia Social se impondría por sobre los demás frentes opositores.

Corrientes

950.576 ciudadanos están en condiciones de votar el próximo domingo. Se elegirán tres diputados nacionales.

El gobernador Gustavo Valdés apeló al senador provincial Diógenes González para que encabece el Frente “Vamos Corrientes”.

valdes

En esta provincia, La Liberta Avanza en cierta forma reeditó al fallecido expresidente Carlos Saúl Menem cuando busco a actrices, modelos y deportistas para que encabecen las listas en la década del '90.

La panelista, modelo y actriz Virginia Gallardo encabeza la nómina de este partido político.

virginia

De su parte el partido libertario “Ahora” buscó la imagen de un joven abogado de 27 años, Bruno Casado.

Fuerza Patria tendrá como cabeza de lista al intendente de San Roque, Raúl “Rolo” Hadad que finaliza su mandato el 10 de diciembre próximo.

El exgobernador radical Ricardo Colombi, la cara visible del Frente Corrientes Nos Une, propone como primer candidato a legislador nacional al exdiputado provincial Francisco Podestá que va con el nombre Proyecto Corrientes.

Chaco

Chaco cuenta con 1.011.664 electores. Además de cuatro diputados nacionales se elegirán tres senadores.

El Frente Fuerza Patria es encabezado por Sergio Dolce como diputado nacional y el exgobernador Jorge Capitanich como senador.

capitanich

El partido Integrador lleva a la dupla Juan Carlos Bacileff Ivanoff, exgobernador interino justicialista y Carlos Pitón como diputado y senador respectivamente.

El partido Obrero propone a Oscar Denis como diputado y Germán Báez como senador.

Proyecto Sur presenta a Fabricio Bolatti para la Cámara baja y a Mercedes Guadalupe Segura Lema para el Senado.

El partido Polo Social es encabezado por Norberto Ríos como diputado e Ismael Espinoza como senador.

El Frente UNIR lleva a Luis Cabrera para diputado y Juan Mario Delgado como senador.

Dignidad Popular es encabezado por Waldemar Ostejic como diputado y Jorge Fernández como senador.

La Liberta Avanza propone como cabeza de lista de diputado, a la abogada Mercedes del Rosario Goitía, mano derecha en esa provincia de Karina Milei y como senador al joven empresario Juan Cruz Godoy.

El frente Vamos chaco, identificado como peronismo del medio propone como diputada a Claudia Panzardi y como senador al empresario Eduardo Aguilar.

El Frente Nuevo Espacio de Participación (NEPAR) lleva como primera en la lista de diputados a Erika “turca” Nasir y como senador a Miles Pekovich.

Formosa

En Formosa elegirá cuatro diputados nacionales. En tanto están en condiciones de sufragar 485.000 ciudadanos.

El Frente para la Victoria lleva como primera candidata a María Graciela de la Rosa.

gildo

El Frente Juntos por la Libertad y la República, conformado por la UCR, Libertad Sur, el socialismo y el MID propone a Enzo Casadei.

El Frente La Libertad Avanza compuesto por los partidos Libertad, Trabajo y Progreso, Nuevo País; el PRO y los libertarios, lleva como cabeza de lista a Atilio Basualdo.

El Partido Obrero propone como primer candidato a legislador nacional a Fabricio Servín.

Misiones

En Misiones 1.002.188 personas integran el padrón electoral. Se elegirán tres diputados nacionales.

El oficialismo, Frente Renovador de la Concordia Social propone como primer candidato a diputado nacional al presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia y ex gobernador Oscar Herrera Ahuad.

Alianza libertad Avanza, apeló a la imagen del ex tenista profesional y actual corredor de bolsa Diego Gabriel Hartfield quien fue electo diputado provincial en junio pasado.

En tanto que la ex titular del Pami, Misiones, Ninfa Alvarenga encabeza la nómina del partido libertario, un desprendimiento de la Libertad Avanza, con un fuerte apoyo al presidente Milei.

El peronismo va dividido. Por un lado, el Partido Agrario y Social propone al legislador electo provincial Ricardo “Cacho” Bárbaro quien cuenta con el apoyo del ex ministro de Economía Sergio Massa. En tanto que por el Frente Patria Grande se presenta la ex diputada nacional camporista Cristina Britez.

El ex presidente interino y ex gobernador Federico Ramón Puerta encabeza la nómina del partido Activar por el peronismo no kirchnerista.

El partido De la Concertación lleva a Dalila Blach.

El Frente Por la Vida, los Valores por un Nuevo Octubre propone a Bárbaro Nicolás Carmelo.

El Partido Obrero es liderado por Florencia Aguirre.

El Partido Fe propone al ex efectivo provincial que encabezó junto al diputado electo ex policía Ramón Amarilla la huelga de los integrantes de la fuerza de seguridad en mayo del año pasado.

La Unión Cívica Radical lleva como primer candidato a legislador nacional al exdiputado provincial Gustavo González.