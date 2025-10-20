Debate entre candidatos jóvenes: cómo piensan y qué plantean

MDZ Radio organizó un debate entre candidatos jóvenes. Dos postulantes a la Legislatura y un candidato a concejal de 35 años. Los detalles.

MDZ Radio organizó un debate con tres jóvenes candidatos: Joaquín Robert, candidato a concejal por el Frente Verde, quien tiene 22 años; Melisa Martínez Malanca actual concejal por Godoy Cruz y candidata a diputada provincial por el Frente La Libertad Avanza más Cambia Mendoza y Luz Llorens, candidata a senadora nacional por Fuerza Justicialista. Ambas mujeres tienen 35 años.

Tanto para Robert como para Llorens es su primer cargo electivo si es que entran en los respectivos cuerpos deliberativos para los que se postulan. En tanto que Melisa Martínez Malanca fue electa concejal hace dos años y ante cuatro años directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud. Es decir que con 29 le tocó atravesar la pandemia.

El debate Los tres postulantes contaron sus proyectos, la postura respecto a las políticas públicas hacia los jóvenes, reflexionaron además sobre la juventud, sus vínculos con la política.

"Yo tengo uno bastante ambicioso. Lo vengo trabajando ya desde el Concejo Deliberante. De hecho, el año pasado sacamos una resolución, entendiendo de que es necesaria la reforma de la Ley de Municipalidades. Esa ley es una ley centenaria, lleva 100 años de vigencia y ha tenido diferentes reformas, pero siempre reformas de un artículo, uno o dos artículos", contó Martínez Malanca como proyecto para la Legislatura.

"Nos encontramos con muchas demandas. Quiero ser la legisladora, que sea la voz, que exprese las demandas, las necesidades, y todo lo que son los desafíos y y temas que implican a la a la ciudadanía mendocina. Hay proyectos que venimos trabajando y pensándolos, porque obviamente para nosotros dentro de nuestro partido por sobre todo es el trabajo", sostuvo Llorens.