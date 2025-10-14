OSDE lanzó Flux, un plan digital pensado para menores de 35 años

OSDE presentó Flux, una propuesta innovadora dentro de su oferta de salud privada , creada para quienes viven con ritmo, valoran la agilidad y buscan experiencias simples. Se trata de un plan 100% digital que ofrece psicología sin tope y un diseño pensado para jóvenes de entre 18 y 35 años.

Con Flux, la empresa busca acompañar los cambios culturales y tecnológicos de una generación que prioriza la libertad de elección y la inmediatez. “Estamos muy felices de presentar una nueva forma de abordar la salud, haciendo foco en la prevención y el bienestar como conceptos integradores”, expresó Cristian García Sarubbi, director general de OSDE .

El plan estará disponible en todo el país a partir de este miércoles 15 de octubre, sin reemplazar los planes tradicionales de la compañía, pero ampliando el portfolio de coberturas con una propuesta más dinámica y accesible.

Flux permitirá cotizar, contratar y acceder a servicios de forma totalmente digital. Además, incluye atención psicológica sin tope, asistencia al viajero, reintegro único global, odontología, cobertura en ópticas y beneficios a elección dentro de una plataforma interactiva.

OSDE amplía su cartera con Flux, un plan pensado para personas jóvenes que valoran la agilidad y el acompañamiento preventivo.

“Hace más de 30 años OSDE transformó el sector con los planes Binario. Hoy, Flux propone una experiencia igual de simple pero adaptada al presente, con la menor cantidad de clicks posible”, explicó Guido Montaruli, gerente ejecutivo de Comunicación, Prevención y Promoción de la Salud.

El nombre Flux (por sus siglas en inglés Fast-Liquid-Uncharted-Xperimental) resume la idea de movimiento constante, adaptación y fluidez que caracteriza a las nuevas generaciones.

Prevención, bienestar y tecnología

Para OSDE, Flux no es sólo un nuevo producto, sino que también representa una evolución del concepto de salud. La propuesta refuerza el compromiso con la prevención y la calidad de vida a largo plazo, integrando herramientas digitales y coberturas flexibles. El sistema ofrece además un ecosistema de descuentos a través de Más OSDE y check-ups preventivos adaptados a cada etapa.

Con Flux, OSDE apuesta a mantener su liderazgo en el sector privado con una propuesta moderna, sustentable y pensada principalmente para los jóvenes y para quienes buscan bienestar integral sin perder agilidad ni autonomía.