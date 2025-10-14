Canasta básica: una familia necesita $1.176.852 para no ser pobre

Según informó el Indec, la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria aumentaron un 1,4% en agosto.

Una familia necesita $527.736 para no caer en la indigencia. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) emitió un nuevo informe de la canasta básica que corresponde a septiembre. En este detalló que un hogar tipo 2 (de cuatro integrantes) necesita al menos $1.176.852 para no ser pobre.

En el mismo informe indicaron que, un hogar tipo 2 requirió de $527.736 para no caer en la indigencia. El mismo indica que la Canasta Básica Total (pobreza) y la Canasta Básica Alimentaria (indigencia) aumentaron un 1,4% con respecto a agosto.

Cuánto necesita una familia para no ser pobre En el índice de la CBT, un hogar tipo 1 (tres integrantes) necesita $936.911para no ser pobre, mientras que un hogar de cinco personas requiere de ingresos por $1.237.789. Esta cifra surge del valor por adulto equivalente (varón de entre 30 y 60 años), que necesita $380.858 para no ser pobre.

La variación de la CBT con respecto a agosto fue 1,4%. En cuanto al aumento anual acumulado de este ítem, el valor se ubica en 17,5%, mientras que el interanual está en 23,1%.

Supermercado y etiquetas. La variación de la CBT con respecto a agosto del 1,4%. Télam En cuánto quedó la línea de indigencia En cuanto a la CBA, que indica el umbral de indigencia, se ubicó en $170.788 por adulto equivalente, número que se traslada a $420.140 para un hogar de tres integrantes. Un hogar tipo 3, es decir, de cinco personas, quedó en $555.063.