Inflación de septiembre: cuánto cuesta llenar el changuito del supermercado en cada provincia

Septiembre fue un mes bastante movido en términos de las variables financieras y cambiarias y a la espera de confrontar el dato oficial de inflación frente a las proyecciones privadas el monitoreo de la evolución de una compra mensual típica de alimentos y bebidas en el supermercado de una familia tipo de clase media en todo el país es un buen termómetro de lo que ocurre en cada provincia a semanas de las elecciones legislativas de medio término.

Según el cálculo que lleva a cabo la consultora Analytica en las regiones donde más subió el costo del changuito de supermercado para la clase media el mes pasado fueron Río Negro (+3,30%), Neuquén (+2,96%) y Corrientes (+2,94%); mientras que los menores incrementos se dieron en Tucumán (+1,44%), La Rioja (+1,2%) y Salta (+1,2%).

El changuito más costoso se encuentra en Santa cruz ($800.594), seguido por otras provincias patagónicas como Chubut ($790.224), Río Negro ($782.517), Neuquén ($777.616) y Tierra del Fuego ($776.522). Mientras que las provincias con la compra más económica son Corrientes ($737.440), Formosa ($735.817) y Misiones ($732.793).

Al comparar los valores absolutos respecto de fines de agosto, los mayores aumentos nominales se dieron en Neuquén (+$27.602), San Luis (+$25.732) y Río Negro ($23.561). Por otro lado, las provincias con los menores aumentos medidos en pesos fueron Salta (+$9.195), Misiones (+$8.788) y La Rioja (+$2.336).

Según explica la consultora, entre las posibles causas en la dispersión de precios está la diferencia en el costo de vida generalizado entre regiones: por ejemplo, la Patagonia, que tiene los changuitos más costosos, coinciden con ser la región con salarios más elevados, en tal sentido se destaca Santa Cruz con la canasta más costosa y es el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén. "Esto implica que los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas, así, se ve que la ponderación promedio de la región del costo de la canasta por sobre dos salarios promedio es de 15,5%", dicen los economistas de Analytica.

jubilada supermercado (2) Shutterstock

Claro que esta situación contrasta con el caso del NEA, que tiene precios más económicos y los salarios también están un nivel más abajo. Sin embargo, el resultado es peor, dado que el costo del changuito representa el 29,6% de la suma de dos salarios promedio. "Un resultado en línea con la Encuesta Nacional de los Hogares realizada en 2017/18 donde se registró que la proporción de gasto que destinan los hogares al consumo de alimentos y bebidas es mayor en las provincias del norte", expresan.

En cuanto al factor impositiva, el análisis de la consultora advierte que la estructura tributaria de cada provincia es relevante para explicar diferencias de precios. "Un ejemplo son las distintas alícuotas de ingresos brutos: en Corrientes, la venta minorista en supermercados tributa una tasa del 2,9%, mientras que en Chaco esa misma actividad está gravada con un 3,2%. Sin embargo, no debe descontarse otros factores, como por ejemplo que el salario promedio de Chaco es levemente superior al de Corrientes".

A modo de aclaración metodológica, el estudio señala que, para poder comparar los changuitos, en todas las provincias se toma el mismo producto idéntico (marca, cantidad por empaque). "La selección de los productos se basó en considerar consumos básicos y representativos, mientras que las cantidades seleccionadas corresponden a consumos mensuales, y vale señalar que el peso de las compras en supermercados es más representativo en algunas regiones que en otras", detalla.

El mapa del país en términos del costo del changuito sobre dos salarios promedios muestra que en general representa entre el 20 y 30% donde el porcentaje más bajo es el de Neuquén con 11,9% seguido por CABA con el 17,7% y el más alto el de Santiago del Estero con 32,7% seguido por Tucumán y Misiones con el 32,3% y 3,16% respectivamente. La Patagonia muestra en general los niveles más bajos, con 20,9% en Río Negro y 15% y 13,2% en Chubut y Santa Cruz respectivamente, mientras que Tierra del Fuego tiene un porcentaje del 16,6%. Por su parte Buenos Aires muestra un 21,5% con el Conurbano que tiene un 22% (CABA 17,7%). En el caso de Mendoza el porcentaje es del 25,9% superando a La Pampa, San Luis, Córdoba y Santa Fe.

Pero al analizar la proporción del gasto en alimentos y bebidas sobre total en cada provincia surge que Formosa y Santiago del Estero ostentan los mayores porcentajes con el 35,6% y 32,6% respectivamente. Mientras que los más bajo corresponden a Tierra del Fuego con el 14,7% y a CABA con el 17,1%. Las provincias patagónicas están entre un 20 y 22% en promedio mientras que en Cuyo, Mendoza tiene el más bajo con el 22% ya que San Luis y San Juan tienen 25% y 26% respectivamente.

Otra provincia que tiene menor peso específico del gasto en alimentos y bebidas sobre el gasto total es La Pampa con el 19,3%. Luego, con excepción de Córdoba y Santa Fe, que tiene un 21,6% y 21,8% respectivamente, el resto del país muestra porcentajes por encima del 28% promedio.