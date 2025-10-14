Perspectivas económicas: el FMI recorta su previsión de crecimiento de Argentina para 2025 y 2026

El FMI ajustó a la baja sus proyecciones de crecimiento para Argentina, estimando un aumento del PBI del 4,5% en 2025 y del 4% en 2026, según la última actualización del informe de Perspectivas Económicas Mundiales presentado en Washington.

El Fondo Monetario Internacional ajustó a la baja sus expectativas de crecimiento para la Argentina, proyectando que el PBI aumentará 4,5% en 2025 y 4% en 2026, según la actualización de su informe Perspectivas Económicas Mundiales (WEO), presentada en Washington en el marco de la asamblea conjunta con el Banco Mundial.

En cuanto a la inflación, el FMI revisó sus números al alza: espera que los precios suban 41,3% este año, lo que representa 5,4 puntos porcentuales más que su estimación de abril. Para 2026, la proyección promedio se ubica en 16,4%, cerca de dos puntos por encima de la anterior previsión. A nivel global, la inflación generalizada se moderaría hasta 4,3% en 2025 y 3,6% en 2026.

Respecto al desempleo, el organismo también modificó sus pronósticos: ahora estima que la tasa alcanzará 7,5% a fines de 2025, frente al 6,3% previsto en abril, y se situará en 6,6% en 2026, 0,6 puntos porcentuales más que su cálculo previo.