Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA: "Hay que superar el escenario de incertidumbre política"

En el marco del XXIII Forum Empresarial de CCI France Argentine, organizado por la Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina, el número 2 de la entidad monetaria comentó que en caso de un shock podría haber un apoyo adicional para Argentina, bajo la condición de "mantener los fundamentals económicos para el programa, para que madure y tenga el tiempo que necesita para dar los resultados que puede dar".

En ese sentido, Werning expresó que el secretario del Tesoro de EE.UU, Scott Bessent , “revisó los números, vio que eran sólidos y está cumpliendo con esa promesa". A su vez, remarcó que hay un "apoyo muy fuerte de Estados Unidos y del FMI " y añadió que lo que falta es "superar el escenario de incertidumbre política". Mientras tanto, frente a los empresarios locales y una delegación francesa, el funcionario del BCRA destacó la “estabilidad de los precios”.

En relación a la alta demanda de dólares por parte de los ahorristas, Werning señaló que en Argentina “dollar is king” (el dólar es el rey) y explicó que suele ocurrir en el país frente a la incertidumbre.

El funcionario del BCRA disertó en el evento de la cámara de comercio Franco Argentina.

Cabe remarcar que desde mediados de abril, con la salida parcial del cepo, se adquirieron US$ 10.812 millones netos en el segmento minorista, de acuerdo a los datos del Balance Cambiario del BCRA .

"Los dólares van a llegar", agregó el vice del Central para tratar de llevar algo de calma a los empresarios presentes.

Riesgo país

En cuanto a la situación del riesgo país, consideró que es “volátil, a veces sube y a veces baja”. En esa línea, si bien consideró que el nivel actual por arriba de los 1.000 puntos básicos se encuentra alto respecto a hace unos meses, recordó que antes de las elecciones de 2023 “estaba en 3.000 puntos”.

Respecto a las elecciones del próximo 26 de octubre, el funcionario se mostró optimista y aseguró que el gobierno multiplicará su número de miembros en el Congreso.