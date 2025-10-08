Kristalina Georgieva se mete en la campaña: "El éxito del ajuste dependerá de que la gente acompañe"

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, habló en el Milken Institute y expresó que “Argentina está llevando adelante un programa de ajuste muy drástico”.

En esa línea, Georgieva deslizó que “el éxito va a depender de lograr que la gente acompañe”. Las declaraciones se dan en medio de las negociaciones entre Estados Unidos y Argentina por un rescate financiero donde también participa el propio FMI. Y a tan sólo 18 días de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

La frase de la titular del FMI formó parte de una respuesta más amplia sobre cómo los países del mundo debieron revertir desequilibrios fiscales y acerca de la importancia de comunicar las decisiones económicas.

“En mi parte del mundo, en Europa Central y del Este, tuvimos ejemplos de líderes valientes que hicieron cosas muy difíciles, recortaron pensiones y salarios en un 40% o 50%, y fueron reelegidos. ¿Por qué? Porque lograron que la gente los acompañara. Existía la confianza de que eso debía hacerse", señaló al respecto.

Georgieva y sus mensajes de apoyo en un año electoral No es la primera vez que la titular del Fondo realiza este tipo de declaraciones en clave electoral. En abril de este año, y a pocos días de anunciarse el acuerdo con el FMI, Georgieva habló sobre los desafios locales y deslizó: “A nivel interno, el país se dirige a elecciones en octubre. Es muy importante que no se descarrile la voluntad de cambio. Hasta ahora, no vemos que ese riesgo se materialice, pero insto a Argentina a que mantenga el rumbo”.