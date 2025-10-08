La producción industrial registró una caída del 4,4% en agosto

La producción industrial cayó en el mes de agosto un 4,4% y revirtió la tendencia de recuperación que tuvo en la primera parte del año. Esta fuerte caída, no obstante está matizada por una mejora en la comparación mensual desestacionalizada del 0,6%. De esta forma, acumula dos meses seguidos en rojo en la medición interanual.

No obstante, en el acumulado de enero-agosto de 2025 aún se verifica un incremento de 4,4% respecto a igual período de 2024.

De los 16 sectores que componen el Índice de Producción Industrial Manufacturero del Indec ( IPI ), sólo uno registró una variación positiva, la “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” con 4,9%.

La principales caídas las registraron “Productos de metal”, con un derrumbe del 18% y “Productos textiles” con 18,1% . Le siguen “Prendas de vestir, cuero y calzado”, con un 14,1%, “Productos de caucho y plástico” con 10,3% y “Productos de tabaco” con 9,1%.

Las demás bajas fueron; “Maquinaria y equipo”, 8,9%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 6,2%; “Industrias metálicas básicas”, 4,3%; “Productos minerales no metálicos”, 3,4%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 3,6%; “Sustancias y productos químicos”, 0,8%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 1%; “Madera, papel, edición e impresión”, 0,3%; y “Otro equipo de transporte”, 2,8%.

El estratégico y crítico rubro “Alimentos y bebidas”, registró una fuerte baja de 2,3%.

Los sectores que crecieron respecto de junio sólo fueron despachos de cemento (2,4%) y energía eléctrica de grandes usuarios industriales (1,6%), con fuertes bajas del sector Automotor (-9,8%) debido una baja en las exportaciones y patentamiento de maquinaria industrial (-4,8%).

Fuerte desaceleración de la mejora en la construcción

En agosto de 2025 el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró una suba de 0,4% respecto a igual mes de 2024, con un acumulado de los ocho primeros meses de 2025 del 8% interanual.

En tanto, el índice de la serie desestacionalizada que mide la variación mensual registró una mejora de 0,5%.

De todas formas, el sector muestra una fuerte desaceleración de la mejora que venía sosteniendo en la primera parte del año. Tras subas que llegaron al 25% en abril, la mejora de este mes marca una estabilización con tendencia a la baja.