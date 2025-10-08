A cuánto cerró el dólar a horas de que Javier Milei visite Mendoza

El dólar oficial y el dólar blue se mantuvieron estables este miércoles, en la previa de la visita del presidente a Mendoza.

Mientras el presidente Javier Milei se pone al hombro la campaña de La Libertad Avanza de cara a los comicios del 26 de octubre, el dólar le sigue dando buenas noticias. El presidente planea visitar Mendoza este jueves e irá específicamente a San Rafael, en el marco del almuerzo de las Fuerzas Vivas de la Cámara de Comercio.

En ese contexto, el dólar oficial cerró hoy en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en la cotización de Banco Nación, en igual valor respecto del cierre de ayer.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.464,274 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.475.

A cuánto cotizó el dólar blue hoy El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, con un incremento del 1,04% en la jornada.

El dólar mayorista, por su parte, se ubicó en un valor de $1.430, estable en la jornada y con una suba de 3,6% en lo que va del mes. Actualmente, el régimen de bandas cambiarias se posiciona en $1.484,65 para el techo.