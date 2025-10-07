A cuánto cerró el dólar oficial tras el show musical de Javier Milei

Luego de una jornada frenética respecto de la situación judicial de José Luis Espert , diputado libertario, y tras la presentación musical de Javier Milei en el Movistar Arena junto a la Banda Presidencial, el dólar se mantuvo en calma. En paralelo, el ministro de Economía negocia en Estados Unidos un nuevo salvataje.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios con relación al cierre previo, algo que no ocurría hace varias semanas. Durante el lunes solo aumento $5.

La divisa norteamericana se mantuvo estable durante la jornada del martes , sin registrar cambios en sus cotizaciones, a poco más de 14 rondas financieras de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Ayer, el ministro de Economía Luis Caputo mantuvo una reunión con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en la capital norteamericana de Washington para avanzar en las negociaciones por un swap de US$20.000 millones.

“Continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las firmes políticas de Argentina”, señaló Bessent en sus redes.

dólar, dolares El dólar no se movió en la cotización oficial. Shutterstock

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.455 y $1.460 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.465.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, con una suba de 0,7% en la jornada.

El mayorista se ubicaba en $1.429,5, sin registrar cambios en su precio. Según analistas de mercado, el Tesoro Nacional realizó “fuertes ventas” para contener el tipo de cambio y, en caso de continuar en ese ritmo, “vendería todo lo comprado durante el esquema de retenciones cero”.

Actulamente, el régimen de las bandas cambiarias se posiciona en $1.484,16 para el techo y $942,74 para el piso.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,7% hasta $1.524,85, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un incremento del 2,5% hasta los $1.554,28.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$42.628 millones.