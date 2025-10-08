Organizan protestas en San Rafael por la visita del presidente Javier Milei

Desde que el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, confirmó la presencia del presidente Javier Milei en San Rafael para participar del almuerzo de la Fuerzas Vivas de la Cámara de Comercio, vecinos autoconvocados y algunas organizaciones llamaron a manifestarse contra el primer mandatario.

El primer encuentro para organizar las protestas fue el viernes 3 de octubre en la plaza San Martín. Ese día se delinearon las actividades y se unificaron criterios para la manifestación.

Javier Milei le habló a la militancia con megáfono en Tierra del Fuego

Por el momento, se sabe que Javier Milei estará en el almuerzo de las Fuerzas Vivas que será en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano en el Parque Norte de San Rafael .

En la zona se desplegará un amplio operativo de seguridad en el que participarán la Policía de Mendoza, Policía Federal y la Casa Militar. Por lo tanto, el punto de concentración de las protestas se decidió a unos 600 metros del edificio en la esquina de Tirasso y Zapata a las 10.

En todos los posteos e imágenes, los participantes insisten en que sea una manifestación pacífica, amplia y sin disturbios. La consigna es llevar pancartas y globos negros para hacer visible el descontento ante las medidas nacionales.

Alfredo Cornejo y Gabriel Brega.jpg El gobernador Alfredo Cornejo y el presidente de la Cámara de Comercio, Gabriel Brega, en el último almuerzo de las Fuerzas Vivas. Gobierno de Mendoza

Aunque en un principio se espera que participen vecinos autoconvocados, organizaciones políticas y sociales de San Rafael, hay un llamado a la sociedad en general. En este sentido, es probable que el jueves lleguen al sur de Mendoza para sumarse a la protesta Asambleas del agua y militantes de algunos sindicatos.

Temor a los disturbios

Las últimas visitas de Javier Milei a distintas ciudades de las provincias se han visto empañadas por disturbios y manifestaciones.

Hace una semana, el presidente tuvo que cambiar su agenda en Ushuaia por las manifestaciones en la zona donde estaban previstas las actividades. Finalmente, solo dio un breve discurso con un megáfono cerca del hotel donde estaba hospedado y volvió con la comitiva a Buenos Aires.

La vicegobernadora Hebe Casado. La vicegobernadora Hebe Casado. Prensa Legislatura

El sábado, Milei se vio obligado a suspender las actividades de campaña en Santa Fe por los enfrentamientos entre militantes libertarios y opositores en la peatonal donde se pensaba hacer una caminata. Los gritos, insultos, empujones y huevazos coparon la escena. El presidente se limitó a saludar a un grupo de seguidores desde el balcón de un hotel con un megáfono en la mano.

En este sentido, la vicegobernadora Hebe Casado apuntó contra el intendente peronista de San Rafael y lo responsabilizó por adelantado de posibles disturbios y desmanes en la visita del presidente. Además, acusó a Omar Félix de organizar el enfrentamiento con la policía el día de la marcha universitaria.

Por su parte, los legisladores peronistas de San Rafael defendieron al intendente y aseguraron que no habrá desmanes a menos que haya infiltrados.