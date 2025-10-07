Javier Milei y Luis Petri desembarcarán en San Rafael para llevar la campaña de La Libertad Avanza a Mendoza

El presidente Javier Milei llegará este jueves a San Rafael, provincia de Mendoza, para encabezar junto a su candidato y ministro de Defensa, Luis Petri, un acto de campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre. "La Libertad Avanza o Argentina retrocede", enfatizó el mandatario en sus redes.