Javier Milei y Luis Petri desembarcarán en San Rafael para llevar la campaña de La Libertad Avanza a Mendoza
tEl presidente y su ministro de Defensa aterrizarán en San Rafael el jueves para encabezar un acto de campaña en Mendoza, uno de las provincias determinantes para las próximas elecciones del 26 de octubre.
El presidente Javier Milei llegará este jueves a San Rafael, provincia de Mendoza, para encabezar junto a su candidato y ministro de Defensa, Luis Petri, un acto de campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre. "La Libertad Avanza o Argentina retrocede", enfatizó el mandatario en sus redes.
Noticia en desarrollo...