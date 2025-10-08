Javier Milei intensifica la campaña con una gira provincial y se prepara para la foto con Donald Trump

Luego de la agitada semana dentro de La Libertad Avanza por el escándalo de José Luis Espert, Javier Milei organizó una gira por cinco provincias de cara a las elecciones legislativas. Luego de su parada en Mar del Plata, el libertario seguirá por Mendoza, Santa Cruz, Chaco y Corrientes . Como broche de oro, culminará con un encuentro con Donald Trump .

El jueves, la agenda continuará en Mendoza , donde almorzará con empresarios en un encuentro organizado por el gobernador Alfredo Cornejo y compartirá actividades con el ministro de Defensa, Luis Petri.

Por otra parte, el viernes se trasladará a Santa Cruz , donde se mostrará con el postulante libertario Jairo Guzmán. Allí participará de una actividad vinculada a YPF, en un guiño hacia el sector energético.

Al día siguiente, Milei hará una doble escala: primero en Chaco , para apoyar a los candidatos a legisladores Juan Cruz Godoy y Silvana Schneide; y luego en Corrientes , donde acompañará a la modelo Virginia Gallardo, primera candidata a diputada nacional por el distrito .

Así, el oficialismo libertario busca revertir el duro revés que sufrió en las elecciones bonaerenses y amortiguar los posibles efectos del escándalo de Espert por sus presuntos vínculos con el narcotráfico antes del 26 de octubre.

Javier Milei espera una foto con Donald Trump en Washington

La agenda del presidente culminará con el viaje oficial a Estados Unidos del próximo lunes 13 de octubre. Allí, pretende reunirse con Donald Trump, apenas 12 días antes de los comicios legislativos nacionales.

De cara a una elección clave, Milei juega una de sus cartas claves al mostrarse con su par estadounidense para volver a mostrar el apoyo del líder mundial a sus potenciales votantes, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, avanza en las conversaciones para garantizar ayuda financiera.