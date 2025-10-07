El Gobierno defiende la reimpresión de boletas y la candidatura de Diego Santilli: advierte que apelará fallos en contra

El Gobierno defenderá “hasta las últimas instancias posibles” que Diego Santilli encabece la lista libertaria en la Provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert , e impulsa la reimpresión de boletas , aún si eso signifique un millonario costo para el Estado.

Fuentes oficiales mostraron malestar por el dictamen de la fiscal federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta , quien consideró que corresponde que sea Karen Reichardt quien esté en el primer lugar en ese distrito la lista de candidatos a diputados de la Alianza La Libertad Avanza.

En el Ejecutivo sostienen que “ no hay chance de que Santilli no sea quien encabece la lista ” por lo que prometen futuras apelaciones en caso de que el juez Alejo Ramos Padilla resuelva la misma postura que su colega.

“Apelaremos en todas las instancias que tengamos que hacerlo”, sostuvo a MDZ un funcionario de la mesa chica, enfatizando que necesitan la figura del vicejefe de Gobierno porteño para relanzar la campaña, tras una semana para el olvido por el escándalo de Espert y su vínculo con el presunto narco “Fred” Machado .

Para el oficialismo, Reichardt debe ser reemplazada de ese puesto por Santilli con el argumento de que el decreto 171/2019 establece que en caso de que un candidato deba ser sustituido por renuncia, muerte, incapacidad o inhabilitación, ingresará en su lugar “la persona del mismo género que le sigue en la lista”.

Santilli y Reichardt en la presentación del libro de Milei Santilli y Reichardt en la presentación del libro de Milei

Aún si lograran que Santilli sea el primer candidato en la lista, los libertarios reclaman que se reimpriman las boletas con “el colorado” y Reichardt como principales postulantes. Lo plantearán mañana en el marco de una audiencia judicial donde los apoderados de los partidos se reunirán para definir este caso.

Polémica por el costo de reimpresión de boletas

La oposición denuncia que la reimpresión total de las boletas (boleta única de papel) implicará un gasto fiscal de 100 millones de dólares y apuntan contra al principal consigna mileista vinculada con la reducción del gasto público.

“No mueve la aguja el valor de la reimpresión de las boletas. Los que nos corren con eso son unos ridículos. Lo tiene que afrontar el Estado porque así está fijado por ley. Es ínfimo ese monto en comparación de lo que plantea la oposición en el Congreso con sus proyectos”, sostienen desde la primera plana libertaria.

“Nosotros fuimos quienes quisimos cambiar esto y sean los partidos quienes lo paguen pero la oposición se negó aludiendo justamente a que podían aparecer los Fred Machado de la vida, que paradójico”, decía, entre sonrisas, un alfil del presidente, quien agregó: “Es fácticamente imposible que los partidos puedan afrontar ese gasto”.

Por su parte, desde el Ministerio de Interior subrayan que si se reimprimen las boletas no conllevará una reasignación de fondos ya que "se estaba gastando menos del total de la partida presupuesta destinada para las elecciones".