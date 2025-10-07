Se empieza a definir si en la Provincia se reimprimen las boletas de La Libertad Avanza

La Junta Electoral tomó la decisión, a última hora del martes, de dar respuesta a la petición de La Libertad Avanza - tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires - convocando a todos los actores que participaran de los comicios nacionales de medio término en el ámbito bonaerense. El objetivo de los libertarios es que la imagen de Diego Santilli este el domingo 26 de octubre en la boleta única de papel.

La resolución de la Junta Electoral , firmada por Alejo Ramos Padilla, Juez Federal de La Plata con Competencia Electoral; Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ; Jorge Eduardo Di Lorenzo, titular de la Junta Electoral ; y los secretarios electorales Alina Daniela Sayal y Leandro Luppi, determino una seria de medidas informativas y administrativas para establecer el impacto económico y operativo que conllevara una reimpresión total de, aproximadamente 15 millones, de boletas única de papel para el acto eleccionario nacional en la provincia de Buenos Aires .

El máximo tribunal de Justicia Electoral Nacional con competencia en territorio bonaerense, en su veredicto subraya la “trascendencia institucional” y la importancia de garantizar la celebración de los comicios en la fecha prevista. Poniendo a consideración de todas las partes involucradas en el proceso electoral los tiempos logísticos y presupuestarios.

Entre las requisitorias de la Junta Electoral se resaltan la convocatoria para este miércoles 8 de octubre de todas las fuerzas políticas habilitadas para participar de los comicios nacionales; saber la cantidad de boletas únicas de papel impresas y distribuidas.

Se requirió la presencia en los Tribunales Federales de La Plata del Ministro del Interior, Lisandro Catalán, para que informe sobre: el costo de una “eventual” reimpresión, si hay partida presupuestaria; si se debe convocar a una nueva licitación, cuáles serían las imprentas habilitadas y cuáles son los plazos de impresión y entrega de boletas para ser aprobadas por la Junta Electoral.

Asimismo, la Junta Electoral pidió al Correo Argentino que informe los plazos mínimos necesarios para distribuir el material electoral en las más de 38 mil mesas electorales habilitadas en la provincia de Buenos Aires.

Cabe destacar que el Ministro del Interior Lisandro Catalán, fue citado a las 8:30 a comparecer ante los miembros de la Junta Electoral; en tanto que la audiencia con los representantes de las fuerzas políticas fue fijada a las 10:30

Citación de audienca de la Junta Electoral

Cuál es el argumento de la Libertad Avanza

La argumentación presentada La Libertad Avanza para que Diego Santilli asuma el rol de primer candidato por la provincia de Buenos Aires, se basa en la Ley de Paridad de Género.

En los fundamentos legales presentados por los apoderados libertarios bonaerenses se cita un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostiene que, ante una vacante en la lista de candidatos oficializados, esta debe ser ocupada por una persona del mismo género que le sigue, priorizando al titular. Esto, siempre que, tras los corrimientos necesarios, se respete el requisito de alternancia de género establecido por el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional.

Motivo por el cual debieron renunciar a sus candidaturas Lucia Elizabeth Bernardni y María Gabriela Gobea. Como dijo, ayer a MDZ una alta fuente de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires “Las tuvimos que sacrificar para cumplir con la Ley de Cupo”.

Con el calendario electoral pisándole los talones, la Junta Electoral deberá resolver a la brevedad si acepta o no el pedido de La Libertad Avanza de reimprimir la boleta única de papel con la cara de Diego Santilli en lugar del renunciado José Luis Espert.